AKP'li Numan Kurtulmuş, canlı yayında açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki anket

09 Kasım 2022 Çarşamba, 07:46

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Geçtiğimiz yıl 17 Aralık günü ekonomide yaşanan sıkıntılı süreçte dahi seçimlere ilişkin endişe yaşamadıklarını belirten Kurtulmuş, ağustos sonu itibarıyla AKP'nin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarının artışta olduğunu iddia etti.

AKP'li Kurtulmuş, "Son zamanlarda özellikle yaz sonundan itibaren AK Parti'nin ve sayın Cumhurbaşkanımızın oyları yukarıya doğru çıkıştadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel liderliği, Türkiye'nin bölgesel aktör olarak ortaya çıkışı. Dolmabahçe'de Rusya ve Ukrayna'nın bir araya getirilmesi, arkasından esir takası, kesilmiş olan tahıl koridorun yeniden Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle açılması, Türkiye'nin dünya ile ilgili sorunları çözebilecek güçlü bir ülke imajını pekiştirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal projesi olan toplu konut, ilk işyerim, ilk konutum projesinde başvurular 8 milyonu aştı. Bunun ortaya çıkmış olması. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun milletimiz tarafından milli vizyon olarak sahiplenilmesi, hemen arkasından TOGG'un açılışı" dedi.

"50+1'DE SORUNUN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Altılı ittifakın dağınık görüntü çizdiğini dile getiren Kurtulmuş, "Bütün bunların hepsi üst üste yaptığı hizmetlerin, çalışmaların geniş kesimler tarafından görüldüğü Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı var. Diğer taraftan her gün dağınıklığı ortaya çıkan Altılı artılı ittifak var. Hayatım boyunca hiçbir anketin sonuçlarını söylemem. Önemli artış olduğunu, artış eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. 50 + 1'de hiçbir sorunun olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.