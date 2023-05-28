AKP'li okul sorumlusundan KRT TV muhabirine 'çekim' yasağı
İstanbul Kadıköy'de çekim yapan KRT TV muhabiri Sultan Eylem Keleş'in, AKP okul sorumlusu tarafından yayın yapması engellendi. Keleş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla olayla ilgili tutanak tutturup ifade vermeye gittiğini söyledi.
Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.
Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.
MUHABİRE ÇEKİM YASAĞI
İstanbul Kadıköy'de çekim yapan KRT TV muhabiri Sultan Eylem Keleş'in, AKP okul sorumlusu tarafından yayın yapması engellendi.
Keleş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada AKP okul sorumlusu tarafından yayın yapmasının engellendiğini söyleyerek, “İstanbul Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde çekim yaparken AKP okul sorumlusu tarafından engellendim. Her şeyi yapabileceklerini sanıyorlar ama öyle kolay değil. Tutanak tutturdum, şimdi de ifade vermeye gidiyorum” ifadelerini kullandı.
KRT TV muhabiri Keleş’in sosyal medya hesabından paylaştığı tutanakta ise şu ifadeler yer aldı:
"Çalıştığım haber kanalı KRT TV’nin muhabiri olarak Kadıköy’de görevlendirildim. Bu görev çerçevesinde de, 298 sayılı yasanın 82. Maddesinin sağladığı güvenceyle canlı yayında çekim yaptığım esnada, kendisini AKP Okul Sorumlusu olarak tanıtan Ahmet Koyunoğlu tarafından yayın yapmam engellendi."
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