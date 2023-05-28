AKP'li belediye başkanı okulda propaganda yapmak istedi: Okulu terk etmek zorunda kaldı!
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turu için sandık başında. SOL Parti sosyal medya hesabından AKP’li Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken'in okulda propaganda yapmak istediğini ancak engellendiğini duyurdu.
Türkiye’de seçmenler ülkeyi 5 sene yönetecek cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gidiyor. Seçimlerin ilk turunda olduğu gibi ikinci turunda da seçim usulsüzlükleri yaşanmaya devam ediyor.
SOL Parti’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, propaganda yapmak isteyen AKP’li belediye başkanı engellendi.
Söz konusu paylaşım şu şekilde:
“İstanbul, Eyüp Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu. AKP Belediye Başkanı Deniz Köken'in okulda propaganda yapmasına izin vermedik. Deniz Köken okulu terk etmek zorunda kaldı.”
#BurasıBizde— SOL Parti (@solpartibilgi) May 28, 2023
İstanbul, Eyüp Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu.
AKP Belediye Başkanı Deniz Köken'in okulda propaganda yapmasına izin vermedik. Deniz Köken okulu terk etmek zorunda kaldı. #AslaVazgeçme pic.twitter.com/r3zlHpLFET
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