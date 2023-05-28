AKP'li belediye başkanı okulda propaganda yapmak istedi: Okulu terk etmek zorunda kaldı!

Yayınlanma: 28.05.2023 - 14:50

Güncelleme: 28.05.2023 - 14:58

Türkiye’de seçmenler ülkeyi 5 sene yönetecek cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gidiyor. Seçimlerin ilk turunda olduğu gibi ikinci turunda da seçim usulsüzlükleri yaşanmaya devam ediyor.

SOL Parti’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, propaganda yapmak isteyen AKP’li belediye başkanı engellendi.

Söz konusu paylaşım şu şekilde:

“İstanbul, Eyüp Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu. AKP Belediye Başkanı Deniz Köken'in okulda propaganda yapmasına izin vermedik. Deniz Köken okulu terk etmek zorunda kaldı.”