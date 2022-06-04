AKP'li Ömer Çelik'ten adaylık açıklaması
Kızılcahamam'daki AKP 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sırasında basına konuşan parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Çelik ayrıca, "Seçim sonuçlarını 'kabullenmeyecekler' deniyor. Seçim bittikten sonra sonuca saygı duyarız, dedik. İstanbul ve Ankara yerel seçimleriyle ilgili sürece saygı duyar dedik, kazananı tebrik ettik. Bu konuda suçlanacak bir leke yoktur AK Parti'nin" ifadelerini kullandı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, muhalefetin de adayını artık açıklaması gerektiğini söyledi.
Çelik ayrıca, "Olmayan seçimin güvenliğiyle ilgili propaganda yürütülüyor. Spekülasyona dayanan bir yaklaşım. Seçim sonuçlarını 'kabullenmeyecekler' deniyor. Seçim bittikten sonra sonuca saygı duyarız, dedik" ifadelerini kullandı.
Ömer Çelik, Kızılcahamam'da AKP 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. Kızılcahamam'da görüşülen konulara değinen Çelik, dış politikadan iç politikaya çok fazla şeyin masaya yatırıldığını anlattı.
"KAYBEDECEKLERİ SEÇİME BAHANE BULMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Çelik, "muhalefetin kara propagandası" ile ilgili de değerlendirme de bulunduklarını anlatarak, "olmayan seçim güvenliğiyle ilgili propaganda yürütülüyor, kaybedecekleri seçime bahane bulmaya çalışıyorlar" iddiasında bulundu.
Çelik şunları söyledi:
- Terörle mücadeleden, maalesef zon zamanlarda, muhalefetin ortaya koyduğu birtakım kara propagandasıyla ve yalanlarıyla ilgili de tartışıyoruz. Daha olmayan seçimin güvenliğiyle ilgili propaganda, özellikle CHP tarafından yürütülüyor. Bu, hiçbir şekilde belirli bir temele dayanmayan, tamamen spekülasyona dayanan bir yaklaşım. 'Seçim sonuçlarını kabullenmeyecekler' deniyor. Bütün seçimler bittikten sonra sonuç ne çıkarsa saygı duyarız, dedik. Nitekim, İstanbul ve Ankara yerel seçimleriyle ilgili kazananları tebrik ettik. Nihayetinde milletin iradesi öyle tecelli etti. Bu konuda suçlanacak zerre kadar bir lekesi yoktur AK Parti'nin. Ama bu suçlamaları yapanların geçmişinde, açık oy gizli tasnif gibi, lekeler mevcuttur. Şunu unutmasınlar, en büyük seçim güvenliği garantisi terörle mücadeledir. Terör konusunda, suç örgütlerine sesi çıkmayanların bize vereceği ders yoktur.
Çelik ayrıca Cumhur İttifakı adayının Erdoğan olduğunu yineledi:
- Çıkmışlar mantığa sığmayacak şekilde Cumhur İttifakı adayının kim olduğunu söylüyorlar. Defalarca söyledik, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onların yapması gereken adaylarını ifade etmeleridir. AK Parti'miz Cumhur İttifakı'mız kendi yolunda yürüyüşünü devam ettirmektedir.
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