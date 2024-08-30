AKP'li Orhan Miroğlu'ndan, AKP'nin kurdurduğu baroya tepki

Yayınlanma: 30.08.2024 - 17:20

Güncelleme: 30.08.2024 - 17:20

AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu, Ankara 2 Nolu Barosu'na tepki gösterdi.

Diyarbakır Barosu'na bağlı bir kadın avukatın Kürtçe yemin etmesi üzerine Ankara 2 Nolu Barosu tepki gösterdi.

Barodan yapılan açıklamada, "Resmi dilimiz olan Türkçe dışında başka bir dille yemin etme girişimi Baromuzda ve Türk kamuoyunda rahatsızlık uyandırmıştır. Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir" denildi.

Konuya ilişkin kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Ankara 2 Nolu Barosu'na tepki göstererek "TRT- KURDİ 24 saat yayın yapıyor bölündük mü? Üniversitelerimizde Kürdoloji bölümlerinde binlerce öğrenci ders görüyor, bölündük mü? Kürtçe seçmeli ders, bölündük mü?" ifadelerini kullandı.

Miroğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Düştükleri hale bak! Bütün dünyada yaklaşık 70 milyon insanın konuştuğu bir dilden bir yemin okundu diye açıklama yapmışlar" ifadelerini kullandı.

Diyarbakırlılar ne güzel insanlardır. Abartmazlar hiç bir şeyi, abartanlara da şöyle derler mesela:

Ma ne olmişşş!

Ma genç bir hukukçu yemini kendi ana diliyle okumuşsa, ma ne olmişşş?!



Yakıştı mı kızımıza, evet yakıştı!

Kürtçe de okudu, Türkçe de.



2. Barolar güya baskıcı,… https://t.co/KNaMeHBEgP — Orhan Miroğlu (@OrhanMiroglu) August 30, 2024

Miroğlu'nun yapmış olduğu açıklamanın tamamı şu şekilde:

Diyarbakırlılar ne güzel insanlardır. Abartmazlar hiç bir şeyi, abartanlara da şöyle derler mesela:

Ma ne olmişşş! Ma genç bir hukukçu yemini kendi ana diliyle okumuşsa, ma ne olmişşş?!

Yakıştı mı kızımıza, evet yakıştı!

Kürtçe de okudu, Türkçe de.

2. Barolar güya baskıcı, ideolojik saplantılı baroya karşı daha demokratik ve ideolojilere mesafeli baromuz olsun diye kurulmuşlardı! Düştükleri hale bak! Bütün dünyada yaklaşık 70 milyon insanın konuştuğu bir dilden( üçte biri de Türkiye’de yaşıyor) bir yemin okundu diye açıklama yapmışlar.

Bu arkadaşlar ve onlar gibi düşünenler, Kürtçe’nin her dilin sahip olduğu “hakka binaen” girmek istediği kapılar yüzüne kapandıkça, Kürtçe pencerelerden, olmadı bacalardan her haneye girip çıkacak! Çıkmadı mı?

TRT- KURDİ 24 saat yayın yapıyor bölündük mü?

Üniversitelerimizde Kürdoloji bölümlerinde binlerce öğrenci ders görüyor, bölündük mü?

Kürtçe seçmeli ders, bölündük mü?

Peki Kürtçe öğrenenler ne yapacak bu dili, niye Kürtçe öğreniyorlar, 'Karanlıkta Kürtçe Fısıldaşmak' için mi?

Hangisi doğru, Kürtçe kelime başına ceza koymak mı( Tek parti döneminde bu da denendi maalesef!)

Kürtçe’ye saygı mı?

Hangi tercih bizi bölünmelerin eşiğinden çekip çıkarır, hiç düşünme fırsatınız oldu mu?

Bir zamanlar o da yasaktı, ‘Kürtçe ıslık’ da çalınacak ve bu yasaklı anlayış, bu inat devam ederse, ister inanın ister inanmayın yeni doğan bebeklerin dahi gün gelecek bir isyanı olacak! Durun biraz yahu! Milyonlarca Kürt vatandaşlarımızla vatandaşı oldukları devletin arasına dünyada 70 milyon insanın konuştuğu bir dil üzerinden 'yasakçı zihniyet duvarları' örmeyin, bölmeyin bu güzelim Türkiye’yi, bu güzel vatanı! AK Parti’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bu alanda yaptığı devrim kıymetindeki reformları puç etmek isteyenlerin merdivenine su taşımayın! Az biraz 'kendiniz gibi kalmayı' deneyin! Yani ‘tuhaf zamanlarda’ değil, bugünün zamanında yaşamayı deneyin!"