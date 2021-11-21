AKP'li Özhaseki itiraf etti: Sorunlarımız var

21 Kasım 2021 Pazar, 17:22

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen "Esenler Kayseri 5. Mantı Festivali"ne katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının ardından bir süre AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğunu anımsatan Özhaseki, "Sonra takdir ettiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geldim. Bana Güneydoğu'yu işaret ettiler" dedi.

Özhaseki konuşmasının devamında, AKP içerisinde sorunlar olduğunu belirterek "Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle, Allah'ın izniyle önümüzde ne kadar sorun varsa aşarız biz. Problemlerimiz var mı? Var. Biz de biliyoruz. Ama bunları aşacak tek kadro ve güç, emin olun Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarında var" diye belirtti.

Özhaseki şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle, Allah'ın izniyle önümüzde ne kadar sorun varsa aşarız biz. Problemlerimiz var mı? Var. Biz de biliyoruz. Ama bunları aşacak tek kadro ve güç, emin olun Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarında var. Bunu hiç kimse unutmasın. Allah'ın izniyle biz bu sorunları da çözeceğiz.

Terörün zorla, köylerde silahla oy kullandırdığı vatandaşlar artık 'illallah' dedi. 100'den fazla belediyeleri vardı. Bu seçimde 50'den fazlasını AK Parti olarak biz aldık. Şimdi seçim olsun, geriye kalan 50 belediyeyi de alırız. Niye? Biz hizmet ediyoruz. Biz bu milletin birer ferdiyiz, parçasıyız, milli değerlere sahibiz, Türkiye'nin iyiliğini istiyoruz."