AKP'li Özhaseki itiraf etti: Sorunlarımız var
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Allah'ın izniyle önümüzde ne kadar sorun varsa aşarız biz. Problemlerimiz var mı? Var. Biz de biliyoruz." açıklamasında bulundu.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen "Esenler Kayseri 5. Mantı Festivali"ne katıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının ardından bir süre AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğunu anımsatan Özhaseki, "Sonra takdir ettiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geldim. Bana Güneydoğu'yu işaret ettiler" dedi.
Özhaseki konuşmasının devamında, AKP içerisinde sorunlar olduğunu belirterek "Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle, Allah'ın izniyle önümüzde ne kadar sorun varsa aşarız biz. Problemlerimiz var mı? Var. Biz de biliyoruz. Ama bunları aşacak tek kadro ve güç, emin olun Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarında var" diye belirtti.
Özhaseki şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle, Allah'ın izniyle önümüzde ne kadar sorun varsa aşarız biz. Problemlerimiz var mı? Var. Biz de biliyoruz. Ama bunları aşacak tek kadro ve güç, emin olun Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarında var. Bunu hiç kimse unutmasın. Allah'ın izniyle biz bu sorunları da çözeceğiz.
Terörün zorla, köylerde silahla oy kullandırdığı vatandaşlar artık 'illallah' dedi. 100'den fazla belediyeleri vardı. Bu seçimde 50'den fazlasını AK Parti olarak biz aldık. Şimdi seçim olsun, geriye kalan 50 belediyeyi de alırız. Niye? Biz hizmet ediyoruz. Biz bu milletin birer ferdiyiz, parçasıyız, milli değerlere sahibiz, Türkiye'nin iyiliğini istiyoruz."
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı
- Dünyaca ünlü ekonomist Türkiye'nin enflasyonunu açıkladı
- AKP'de 'Erdoğan'a teşekkür' istifası
- 'Üçüncü İttifak'ta kimler olmayacak?
- Özgür Demirtaş'tan kripto para yorumu
- Mansur Yavaş’tan TikTok paylaşımı
- AKM'de çukur bilmecesi
- Yeni Kurtlar Vadisi geliyor!
- Saadet Partisi ittifak kararını verdi!
- 'Demokrat amcam sizi yaktım' diyen kullanıcıya yanıt