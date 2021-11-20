Özhaseki'den 'helalleşme' yanıtı: Böyle insanlara hakkımı nasıl helal edebilirim?
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısına "Ben böyle insanlara hakkımı nasıl helal edebilirim? Onlara helallik olmaz" diye yanıt verdi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de katıldığı açılış programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun “helalleşme” açıklamasına değinen Özhaseki, “Kılıçdaroğlu birileriyle helalleşiyormuş. Bu toplumda yaşayan, akşam oturmalarında, gündüz dükkan sohbetlerinde dedikodumu, gıybetimi yapan herkese hakkım helal olsun. Bunlar vatandaş, duyduğu bir şeyi aktarır, konuşur, sohbet eder. Ne diyelim onlara, diyecek bir şeyimiz yok. Kayseri'de yaşayan herkese hakkım helal olsun” ifadelerini kullandı.
Özhaseki, sözlerinin devamında ise “Kılıçdaroğlu'na da hakkım helal değil. Bir gün çıkmış meclis kürsüsüne 'Kayseri’de yolsuzluk dosyası'... İsimler veriyor. Söylediği isimleri Allah şahit, ilk defa duyuyorum. Söyledikleri her şey yalan. Biz de basın toplantısı düzenledik. Bir adam 10 dakikada 10 yalanı nasıl söyler? Bu adam rekorlar kitabına da aday diye anlattık orada. Üç ay boyunca devam etti bu yalanlara. Bizim avukatımız gazetecileri topladı, ismi verilen benzinliğe götürdü. Söylediklerinin hiçbiri yok, kendi halinde küçük bir benzinlik. Nasıl yapmış? Fotomontaj" dedi.
“Kılıçdaroğlu'nun Atatürk’ün partisinde olduğunu her fırsatta dile getirip övündüğünü ancak hiç layık olmadığını” öne süren Özhaseki, “Lütfen CHP'li kardeşlerim alınmasınlar bu söylediklerimden çünkü benim bu söylediklerim sahtekarlar, yalancılar var, müfterilerle var... Sen bunu fotomontajla bir başkana iftira sebebi olarak kullanıyorsun. Ben böyle insanlara hakkımı nasıl helal edebilirim? Onlara helallik olmaz. Onları ilahi adalet bekliyor” dedi.
Video Haberler
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
- Midesinde taşıdığı uyuşturucu patlayan kişi öldü
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
En Çok Okunan Haberler
- AKP'nin 'son kartı' deyip açıkladı
- Erzurum'da deprem
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Küçük Müslüme'den acı haber
- Görevden alma ve yeni atama kararları
- Berat Albayrak yurt dışında görüntülendi
- Bir saatte 34 bin 351 dolar kar
- Eski Merkez Bankası başkanı Resmi Gazete'yi işaret etti
- Demirtaş'tan dikkat çeken 'TL' mesajı
- AKP ve MHP seçmeninde de karşılık buldu