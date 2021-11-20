Özhaseki'den 'helalleşme' yanıtı: Böyle insanlara hakkımı nasıl helal edebilirim?

20 Kasım 2021 Cumartesi, 10:11

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de katıldığı açılış programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun “helalleşme” açıklamasına değinen Özhaseki, “Kılıçdaroğlu birileriyle helalleşiyormuş. Bu toplumda yaşayan, akşam oturmalarında, gündüz dükkan sohbetlerinde dedikodumu, gıybetimi yapan herkese hakkım helal olsun. Bunlar vatandaş, duyduğu bir şeyi aktarır, konuşur, sohbet eder. Ne diyelim onlara, diyecek bir şeyimiz yok. Kayseri'de yaşayan herkese hakkım helal olsun” ifadelerini kullandı.

Özhaseki, sözlerinin devamında ise “Kılıçdaroğlu'na da hakkım helal değil. Bir gün çıkmış meclis kürsüsüne 'Kayseri’de yolsuzluk dosyası'... İsimler veriyor. Söylediği isimleri Allah şahit, ilk defa duyuyorum. Söyledikleri her şey yalan. Biz de basın toplantısı düzenledik. Bir adam 10 dakikada 10 yalanı nasıl söyler? Bu adam rekorlar kitabına da aday diye anlattık orada. Üç ay boyunca devam etti bu yalanlara. Bizim avukatımız gazetecileri topladı, ismi verilen benzinliğe götürdü. Söylediklerinin hiçbiri yok, kendi halinde küçük bir benzinlik. Nasıl yapmış? Fotomontaj" dedi.

“Kılıçdaroğlu'nun Atatürk’ün partisinde olduğunu her fırsatta dile getirip övündüğünü ancak hiç layık olmadığını” öne süren Özhaseki, “Lütfen CHP'li kardeşlerim alınmasınlar bu söylediklerimden çünkü benim bu söylediklerim sahtekarlar, yalancılar var, müfterilerle var... Sen bunu fotomontajla bir başkana iftira sebebi olarak kullanıyorsun. Ben böyle insanlara hakkımı nasıl helal edebilirim? Onlara helallik olmaz. Onları ilahi adalet bekliyor” dedi.