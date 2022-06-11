AKP'li Özhaseki: Refahımız, gelirimiz artıyor; daha güzel evlerde oturmalıyız

11 Haziran 2022 Cumartesi, 22:40

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, refah ve gelirin arttığı iddiasında bulundu. Özhaseki "Daha güzel evlerde oturmalıyız" dedi. Özhaseki ayrıca, "Artık siyaseti yavaş yavaş bırakma zamanım geldi'" sözleri için de "" açıklamasında bulundu.

Özhaseki, Kayseri'de Melikgazi Belediyesince Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi temel atma töreninde, kentsel dönüşümün Türkiye için kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Bunun iki sebebi olduğunu belirten Özhaseki, "Bir, eskimiş, yıpranmış olan, artık içinde oturulamaz durumda kalan evlerin yenilenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Refahımız, gelirimiz artıyor" iddiasında bulunan Özhaseki, şu şekilde konuştu:

Daha güzel evlerde oturmalıyız. Bunun için mutlaka zamanında, başımızı sokacak bir yer diye bulduğumuz derme çatma yaptığımız, seneleri içerde geçirdiğimiz bu evlerin artık yıkılarak gayet güzel ve muntazam yapılması lazım. Bu zamanın getirdiği bir gereklilik. Lüks değil, bir zorunluluk. Herkes bu evlerde oturmalı. Ondan dolayı da belediyeler bu konuya öncü oluyorlar. Allah razı olsun, kendilerine teşekkür ederiz. İkincisi de biz deprem ülkesiyiz. Şu anda Türkiye'nin yüzde 42'si birinci ve ikinci derecede deprem kuşağında bulunuyor.

'ARTIK SİYASETİ BIRAKMA ZAMANIM GELDİ' AÇIKLAMASI

Siyaseti ne zaman bırakmak istediğiyle alakalı daha önce defalarca açıklama yaptığını belirten Özhaseki, "Malum candaş, yandaş ve besleme medyanın ne dedikleri ve anladıkları umurumda değil. Zaten ne söylesem tersinden bir şey bulup uydurmaya devam ediyorlar. Ben dünkü söylediklerimi ilk defa söylemiyorum ki. Birçok kez farklı ortamlarda ve televizyonlarda söyledim" dedi.

Özhaseki, "Söylemek istediğim şey, Cumhurbaşkanımızı 2023 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde seçtirmek ve ardından gelen yerel seçimlerde de mücadelemizi verip ondan sonra Allah'a ısmarladık demek" ifadelerini kullandı.

