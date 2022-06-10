AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: 'Artık siyaseti yavaş yavaş bırakma zamanım geldi'

10 Haziran 2022 Cuma, 16:10

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Kocasinan’ın Yıldızları Ödül Töreni’ne katılan AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, siyaseti bırakma zamanının geldiğini söyledi.

Mehmet Özhaseki, "Benim belediyecilik hikayem biraz uzun sürdü. 21 yıl, daha sonra da bakanlık görevi ve genel başkan yardımcılığı. Neredeyse 30 yılım şehir hizmetleriyle geçti. Artık yavaş yavaş siyasete ve bu tür işlere veda etme zamanım geldi. Gönül rahatlığı içerisinde herkese elveda derken, içim de bir heyecanla kaplı oluyor. Gözümün arkada olmadığını ifade ederek ayrılmak istiyorum. Allah siz gençlerimizi var etsin. Önünüzü hep açık etsin. İstikbalde hep güzel işler yaparak mutlaka ve mutlaka kendinizi yetiştirip, bu millete faydalı olursunuz diye de dua ediyorum. Sözü uzatmayacağım ama şunu bilin ki çalışmadan olmuyor. Ben buraya gelirken bile gideceğim programlarla alakalı tek tek oturup çalışmak zorunda hissediyorum kendimi” dedi.