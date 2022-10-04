AKP'li Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'nun teklifine: Başörtüsü konusu Türkiye'nin gündeminden düştü

04 Ekim 2022 Salı, 12:50

AKPYerel Yönetimler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 5-9 Ekim tarihleri arasında Ankara’daki Başkent Millet Bahçesi’nde yapılacak ‘Tam Bana Göre Gençlik Festivali’ ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Mehmet Özhaseki, toplantıda gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü için kanun teklifi vereceklerini duyurması ile ilgili sorusuna da yanıt verdi.

"Başörtüsü dediğimiz konu yıllarca CHP'nin istismar ettiği, Anayasa Mahkemesi'nin kapılarına giderek iptal ettirdiği, üniversite kapılarında birçok genç kızı ağlattıkları bir konu" diyen Özhaseki, "Herhalde kendi zihinlerinde düşürüyorlar, yoksa Türkiye'nin gündeminden düştü. Türkiye’de hiç kimsenin gündeminde 'başörtüsü sorunu', 'başı açık insanlar' sorunu diye bir sorun yok" ifadelerini kullandı.