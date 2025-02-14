AKP'li Özlem Zengin, yeğeniyle ilgili ilk kez konuştu: 'Torpillik bir durum yok'

Yayınlanma: 14.02.2025 - 11:44

Güncelleme: 14.02.2025 - 11:44

AKP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, yakın bir tarihte Konya Hakimliğine atanan yeğeni Mehmet Arif Dağhan'ı Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştırma şekli nedeniyle sosyal medyada gelen eleştirilere yanıt verdi.

Partisine yakın Yeni Akit'e konuşan Özlem Zengin, yeğeninin tüm sınavları başarıyla geçtiğini ve stajını tamamladığını belirtip "Yeğenim hakimlik için yapılan sınavları kazanmış, stajını tamamlamış, sonra bitirme sınavını da vermiş. Oradaki bütün gençler zaten hakim veya savcı sıfatını kazanmış, hatta görevlerine başlamışlar. Orada sadece görev yerleri belirleniyor kura ile. Torpil yapacak bir durum yok" dedi

'TORPİL' İDDİASINA YANIT VERDİ

Sosyal medyada gündem olan görüntüler hakkında konuşan AKP'li Zengin, şu ifadeleri kullandı:

''Yeğenim hakimlik için yapılan sınavları kazanmış, stajını tamamlamış, sonra bitirme sınavını da vermiş. Oradaki bütün gençler zaten hakim veya savcı sıfatını kazanmış, hatta görevlerine başlamışlar. Orada sadece görev yerleri belirleniyor kura ile. Torpil yapacak bir durum yok."

Zengin şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu bazı esprilerle gelişen ortamda, ben de bu çok boyutlu duygu dünyası içindeyken konuştum. Kimsenin hakkına hukukuna taalluk eden bir husus yok. Ben siyaseti daima sahici bir alan olarak gördüm. Bana göre, öğrencilikten başlayan, farklı farklı alanlarda kimliğimizle ve onun tezahürleriyle var olma mücadelemizi devam ettirdiğimiz bir alan siyaset."



