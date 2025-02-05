Hakim ve savcı adaylarının atama kararnamesi Resmi Gazete’de.. Özlem Zengin'in yeğeni de listede!
Hâkimler ve Savcılar Kurulu kurasında ismi belirlenen 1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete’de yayımlandı. Atanan isimler arasında AKP'li Özlem Zengin’in yeğeni Mehmet Arif Dağhan da yer aldı.
Adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Kurulunca 30.01.2025 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile 1075 hakim adayı ve savcı adayı ataması yapıldı. Ataması yapılan hakim ve savcı adaylarının listesi yayımlanan Resmi Gazete’nin bugünkü sayısıda yer aldı.
Atananlar arasında, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in yeğeni Mehmet Arif Dağhan da yer aldı. Konya Hakimliğine atandı.
Özlem Zengin, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde ataması yapılacak adaylar arasında yer alan yeğeni Arif Dağhan'ı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştırmıştı. Özlem Zengin'in bu davranışı partisi içinde de tepkilere yol açmıştı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürkçü teğmenlerin tazminatını partililer ödeyecek!
- 'Taktığı kravat elindeki kanı kapatmaz'
- Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem!
- Kamu görevlileri gözaltında
- Cemal Enginyurt'a 'hoş geldin' soruşturması!
- Özel'den ATV muhabirine 'slogan' göndermesi
- İsveç'te okula silahlı saldırı
- Yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı
- Gerekçe: 'Görevi kötüye kullanma'
- Emekli Tuğgeneral Er'den çarpıcı değerlendirme