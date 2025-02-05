Hakim ve savcı adaylarının atama kararnamesi Resmi Gazete’de.. Özlem Zengin'in yeğeni de listede!

Yayınlanma: 05.02.2025 - 10:25

Güncelleme: 05.02.2025 - 10:25

Adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Kurulunca 30.01.2025 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile 1075 hakim adayı ve savcı adayı ataması yapıldı. Ataması yapılan hakim ve savcı adaylarının listesi yayımlanan Resmi Gazete’nin bugünkü sayısıda yer aldı.

Atananlar arasında, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in yeğeni Mehmet Arif Dağhan da yer aldı. Konya Hakimliğine atandı.

Özlem Zengin, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde ataması yapılacak adaylar arasında yer alan yeğeni Arif Dağhan'ı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştırmıştı. Özlem Zengin'in bu davranışı partisi içinde de tepkilere yol açmıştı.







