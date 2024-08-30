Dilruba Kayserilioğlu tahliyesinin ardından konuştu: 'Röportajın doğruluğu kanıtlanmış oldu'

Yayınlanma: 30.08.2024 - 18:31

Güncelleme: 30.08.2024 - 18:31

İzmir'deki sokak röportajı sonrası tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, gece saatlerinde sessiz sedasız tahliye edildi.

Ailesiyle günler sonra bir araya gelen Dilruba, "Küfür hakaret etti diyenler bana daha ağır küfretti, belden aşağı konuştu" dedi.

"SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM"



Halk TV'ye konuşan Dilruba Kayserilioğlu, röportajındaki ifadelerin arkasında olduğunu belirterek, "Şahsa kişiye kuruluşa söylenmiş yapılmış bir şey yok. Eleştiri herkesin hakkıdır. Yanlışa yanlış doğruya doğru diyeceğiz. Bu bir suç teşkil etmemeli. Söylediklerimin arkasındayım. Bu ilk değil son da olamayacak. Ama dileğim son olması..." ifadelerini kullandı.

"Benim gibi aynı dertten muzdarip, benden daha ağır durumda olan kişilerden biri olduğumu biliyorum" diyen Kayserilioğlu, "İlerleyen süreçte verdiğim röportajın doğruluğu kanıtlanmış oldu. Süreç böyle oldu aslında ben bir şey yapmadım. Küfür hakaret etti diyenler bana daha ağır küfretti, belden aşağı konuştu" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Dilruba Kayserilioğlu İzmir'de gerçekleştirilen bir sokak röportajında cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ve ”cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla yargılanan Dilruba K.’nin tutukluluğuna itiraz edilmişti.

Dilruba'nın avukatı Hüseyin Yıldız, jet hızında iddianamenin açıldığını belirterek 3 Eylül'de davanın görüleceğini belirtmişti.