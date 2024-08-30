Dilruba açılışa katıldı, Özgür Özel ziyaretini anlattı: '24 saat olmadan...'

Yayınlanma: 30.08.2024 - 21:11

Güncelleme: 30.08.2024 - 21:13

Geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında söyledikleri nedeniyle tutuklanan ve gece vakti tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de fuarda yaptığı konuşmada Dilruba Kayserilioğlu’nu cezaevinde ziyaret ederken aralarında geçen konuşmayı anlattı.

Özel şu ifadeleri kullandı:

“İzmir beklentileri yüksek olan, zamanla tepki gösteren, hak ettiğini görmediğinde sözünü esirgemeyenlerin kentidir. İzmir’de bir mikrofona kardeşimiz birkaç cümle söyledi, dün onu cezaevinde ziyaret ettik. O kendi değerlendirmesini ve özeleştirisini zaten yapmış ve bundan sonrasına da umutla bakıyor. Ben cezaevinin kapısında ‘şunu da yapacağız bunu da yapacağız’ demek yerine ‘hakkı teslim etmek, haksızlığa itiraz etmek önemli bir meseledir’ dedim. Bir de cezaevinde bir davet yaparsanız o hemen karşılığını bulur.

Dedim ki ‘Dilruba ben bir konuşma yapacağım, seni de davet edeceğim sen benim misafirim olacaksın’ o da ‘dilerim öyle olur’ dedi. Çıktım ve Dilruba’yı davet ettim, vedalaşırken dedim ki ‘Burada racondur, ziyarete gelene iade-i ziyarete gitmen gerekir’ o da ‘inşallah Özgür Bey’ dedi.

Sağ olsun kırmamış, 24 saat geçmeden ziyarete gelmiş. İyi ki varsın Dilruba, İzmir seni seviyor, Türkiye seni seviyor. Kimseyi kırmak istemediğini biliyoruz. CHP bu ülkeyi kurmuş parti olarak düşünce özgürlüğünü savunuyor.”