AKP'li Pendik Belediyesi arsaları satıyor

Yayınlanma: 30.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.09.2023 - 03:00

Pendik Belediyesi Yayalar Mahallesi 10336 ada, 11 parseli satmak için Resmi Gazete'ye ilan verdi. Yaklaşık 4 bin 100 metrekare büyüklüğündeki arsa için Belediye 106 milyon 630 bin 680 TL muhammen bedel belirledi. Satışı 11 Ekim 2023 tarihinde yapılacak olan arsanın ödeme planı, yüzde 40’ı peşin kalanı 2 taksit şeklinde belirlendi. Üzerinde yetişkin ağaçlarında bulunduğu parsel imar planlarında, 10 katlı konut alanında kalıyor.

Belediye 8 Eylül 2023 tarihinde Resmi Gazete'ye verdiği ilanda ise, söz konusu parselin bitişiğinde bulunan 10336 ada 2 parseli satışa çıkarmıştı. Muhammen bedeli 74 milyon 557 bin TL olarak belirlenen 2 nolu parsel ise 2 bin 982 metrekare büyüklüğünde. Aynı ödeme planına sahip olan 2 nolu parselin satış ihalesi 4 Ekim 2023 tarihinde yapılacak.

BENZİNLİK İKİNCİ KEZ SATIŞA ÇIKARILDI

Pendik Belediyesi geçen 24 Ağustos’ta Resmi Gazete'ye verdiği ilanla, Doğu Mahallesi 10374 ada, 3 parseli yeniden satışa koydu. İmar planlarında akaryakıt ve servis istasyonu alanında kalan 3 bin metrekarelik parsel için Belediye bu kez, 205 milyon 502 bin 740 TL muhammen bedel belirledi. Ödeme planı ihale duyurusu yapılan diğer arsalarla aynı. Tarihi 15 Eylül 2023 olan ihalenin sonucu henüz belli değil. Geçen yıl kasım ayındaki ilk ihalede parsel için, 201 milyon 2 bin 680 TL muhammen bedel belirlenmişti.

TAKSİTLİ SATIŞ PAZARLAMA TAKTİĞİ

CHP’li Meclis üyesi Tarık Balyalı’nın geçen yıl meclis toplantısında, belediye arsalarının taksitle satışa çıkarılmasını eleştirmesi üzerine Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin özetle şunları söylemişti:

“İlk defa mı böyle bir ihale gördünüz? Bu bir ticari pazarlama yöntemi. Bir yeri peşin satmaya kalkarsanız, mesela 100 milyon TL vermeye korkar. Ama bunu 4 taksitle satarsanız ‘bunu öderim' der. Bu pazarlama taktiğidir. Muhammen bedeli de bazen düşük tutarız, girmeye korkmasınlar diye. Ticari amaçlı kar elde etmeye çalışıyoruz.”