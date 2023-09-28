Mehmet Ali Erbil, AKP'nin reklam yüzü oldu

Adı skandallarla anılan Mehmet Ali Erbil, AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin reklam yüzü olarak şehrin tanıtımını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 11:31
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin tanıtımını Mehmet Ali Erbil'e yaptırdı.

Mehmet Ali Erbil, AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin reklam videosunda yer aldı.

Şehrin tanıtımı amaçlı çilek üretim merkezini gezen Mehmet Ali Erbil, kameralar karşısında çilek festivalinin tanıtımını yaparak “Sakarya’da Pamukova’ya gelin burayı görün. Bütün bunlar Sakarya’da Pamukova’da” diye konuştu.


mehmet ali erbil

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