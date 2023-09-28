Mehmet Ali Erbil, AKP'nin reklam yüzü oldu
Adı skandallarla anılan Mehmet Ali Erbil, AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin reklam yüzü olarak şehrin tanıtımını yaptı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin tanıtımını Mehmet Ali Erbil'e yaptırdı.
Mehmet Ali Erbil, AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin reklam videosunda yer aldı.
Şehrin tanıtımı amaçlı çilek üretim merkezini gezen Mehmet Ali Erbil, kameralar karşısında çilek festivalinin tanıtımını yaparak “Sakarya’da Pamukova’ya gelin burayı görün. Bütün bunlar Sakarya’da Pamukova’da” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu parkta ölü bulundu
- Sabancı ailesinden kötü haber!
- Ünlü oyuncu parkta ölü bulundu: Ayrıntılar ortaya çıktı!
- İmamoğlu'ndan CHP'li başkana 'azar'
- Oyuncu Seda Fettahoğlu'nun son paylaşımı ortaya çıktı
- Bir yandan MHP öte yandan Menzil...
- İşte İYİ Parti'nin AKP planı!
- Bu tuzağa dikkat!
- Cem Yılmaz'dan 'Ozan Güven' sorusuna yanıt
- Jüriden sonra yönetmenler de çekildi