Hazine yarın ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

AA
05 Haziran 2022 Pazar, 15:02
Hazine yarın ihale düzenleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede 2 yıl (679 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.


Hazine ve Maliye Bakanlığı devlet tahvili ihale Nureddin Nebati

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