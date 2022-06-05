Hazine yarın ihale düzenleyecek

05 Haziran 2022 Pazar, 15:02

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede 2 yıl (679 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.