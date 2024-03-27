Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'köfteci' yanıtı: Ben ona 'Bakan olamazsın' demedim...

Yayınlanma: 27.03.2024 - 12:45

Güncelleme: 27.03.2024 - 13:15

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane İBB Başkanlık Binası'nda bir basın toplantısı düzenledi.

Burada yaptığı konuşmada 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da yapılacağını duyuran İmamoğlu, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BAKAN YERLİKAYA'YA SERT TEPKİ

İmamoğlu, AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'a oy istemek için sahaya inen Bakanlara tepki gösterdi.

İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti ilk kez böyle bir zafiyet içinde. Umarım kendilerine çeki düzen verip görevlerinin başına gelirler. Umuyorum bir an önce akılları başlarına gelir. Bunun için seçimlerde büyük bir fark lazım" diye konuştu.

Kabine'nin ilk defa işlerini bu kadar boşlamış bir duruma evrildiğini belirten İmamoğlu, "Dışişleri Bakanı'na, İçişleri Bakanı'na bakıyorum... Bir kere her şeyden önce sandık güvenliği İçişleri Bakanı'na ait. Sen seçim propagandası yaparsan bu devlet sana nasıl güvenecek?" diye sordu.

Bakanları, milletin aklıyla dalga geçmekle eleştiren İmamoğlu, "Her makamın ağırlığı var. Bakan olmanın da ağırlığı var. Bu ağırlığı taşıyabilmelerini diliyorum. Çok yanlış yapıyorlar" dedi.

"Seçim yasağı var hala propaganda yapıyorlar" diyen İmamoğlu, "Gerçek bir ders verilmeli" ifadesini kullandı.

"ÜLKE GÜNDEMİNİ BİLMEYEN AKIL İSTANBUL'A BAŞKANLIK YAPAMAZ"

Murat Kurum'un "Muhalefet ülke gündemini yerel seçime taşıyor" sözleri de sorulan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ülke gümdemi ne? Yoksulluk, enflasyon, işsizlik... Bunları anlamayan bir akıl İstanbul'a belediye başkanlığı yapamaz."

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un kendisi için kullandığı "Bakanlıkların kapısından içeri bile giremezsin öyle bir liyakat yok. Seni ancak bakanlıkların içinden köfteci olarak alırlar" sözleri sorulan İmamoğlu, "Belli ki esnafla, esnaf olmakla sorunu var. 31 Mart'tan sonra her yediği köftede İstanbul seçimini hatırlayacak" diye konuştu.

Seçim güvenliğine yönelik sorulara yanıt veren İmamoğlu, "İnsanlarımız uzun zamandır tedirgin, kaygılı. O bakımdan sandıkta görev alma meselesini en üst seviyeye taşımama sebebimiz bu zaten. Çünkü büyük bir sorun var. Buna fırsat veren iktidar ama biz 2019'da bunu İstanbul'da başardık. Görevlilerimiz son derece donanımlı" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, sandıkta görev almak isteyenlerin İstanbul Gönüllüleri'ne başvurabileceğini de yineledi.

ERDOĞAN'IN ENFLASYON İTİRAFINA YANIT

Erdoğan'ın enflasyon açıklamalarını da değerlendiren İmamoğlu, "Trajikomik bir durum. Yakında sebep sonuç mesleesi üzerinden suçluyu enflasyon ilan ederse şaşırmam. Bütün olanların sorumlusu enflasyon diyip enflasyonu kendisine bir rakip kabul edebilir, onunla kavga etmeye başlayıp bunu birilerine yutturmaya çalışabilir" dedi.

İktidarın başarısız ekonomi yönetimine vurgu yapan İmamoğlu, "Bunun sebebi en az 8 yıldır çok kötü yönetilen ekonomi biçimi" ifadesini kullandı.