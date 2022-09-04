AKP'li Şamil Tayyar: Vallahi yeter, bir dip temizliğe ihtiyaç var
AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Ankara Kuşu isimli hesabı yöneten Oktay Yaşar'ın gözaltına alınmasıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, kendisi hakkında "FETÖ'cü" diyen Ankara Kuşu Twitter hesabına yanıt verdi.
Tayyar, "Vallahi yeter, bir dip temizliğe ihtiyaç var" paylaşımını yaptı.
"KÜLLİYEDEN DESTEKÇİLERİ VAR"
Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı;
"Oktay Yaşar’ın operasyonel Ankara Kuşu hesabı, sadece muhalifler değil içeriden de korunan bir hesap. Gebze’den Ankara’ya getirip yerleştirdiler, hem genel merkez hem belediyeler hem külliyeden destekçileri var. Vallahi yeter. Bir dip temizliğe ihtiyaç var. FETÖ’den yargılanmış kuş kisveli operasyon çocuğu, muhatabım değil. Hangi amaçla, kimlerin komutuyla AK Parti’de operasyona kalkıştığını iyi biliyorum. Öttükçe, ipini elinde tutanlara vuracağım. Bedel ödedim, yine öderim, bu kez o alçakların yanına kâr kalmayacak."
Oktay Yaşar’ın operasyonel Ankara Kuşu hesabı, sadece muhalifler değil içeriden de korunan bir hesap.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) September 3, 2022
Gebze’den Ankara’ya getirip yerleştirdiler, hem genel merkez hem belediyeler hem külliyeden destekçileri var.
Vallahi yeter.
Bir dip temizliğe ihtiyaç var.
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