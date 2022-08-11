AKP'li Şamil Tayyar'dan Mehmet Ali Çelebi'ye gönderme

11 Ağustos 2022 Perşembe, 09:30

Geçen yıl CHP’den istifa ederek Memleket Partisi’ne katılan bu yıl da Memleket Partisi’nden istifa eden milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AKP’ye katılacağı iddiası edilmişti. 11 partiyle görüştüğünü ifade eden Çelebi, yoluna bağımsız devam edeceğini açıklamıştı.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, sosyal medyada isim vermeden AKP'ye katılacağı iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Çelebi'ye göndermede bulundu.



Çelebi’nin AKP’ye katılacağı yönündeki haberlere ilişkin AKP'li Şamil Tayyar‘dan da açıklama geldi.

Çelebi’nin ismini vermeden tartışmaya göndermede bulunan Tayyar, “İsteyen istediği partiye geçebilir, nihai karar millete aittir. Lakin, bir vekil partisinden ayrılıyorsa vekilliği bırakmalıdır. Zira, oylar seçildiği partiye emanettir. Partiler ise gidene hain deyip geleni kutsallaştırırsa sivil siyaset zarar görür, güven azalır. Naçizane…” ifadesini kullandı.