AKP'li Şamil Tayyar'dan 'Abdullah Öcalan' sorusu: 'Çağrının ek protokolü söz konusu mu?'

Yayınlanma: 27.02.2025 - 19:24

Güncelleme: 27.02.2025 - 19:24

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın “PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” mesajı kamuoyu ile paylaşıldı.

Öcalan'ın mesajının ardından AKP'li Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Tayyar, "Diğer taraftan, bu çağrının ek protokolü sözkonusu mu, genel af, Anayasa değişikliği, umut hakkı gibi düzenlemeler gündeme gelir mi, kamuoyunun bilgilendirilmesinde fayda var" dedi.

"KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİNDE FAYDA VAR"

AKP'li Şamil Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Terörist elebaşından gelen mesajın özeti:

‘Tüm gruplar silah bıraksın, PKK kendini feshetsin’

Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala’nın ifade ettiği gibi, çağrının muhatabı terör örgütüdür, sonucu görmek gerekir.

Silah bırakma ve PKK’nın kendini feshetme talebinin, metinde görünür bir şarta bağlanmaması, kuşkusuz önemli.

Burada önemli olan birincil unsur, bu çağrının nasıl sonuç üreteceğidir.

Hiç bir şarta bağlı kalmaksızın PKK kendini fesheder ve silahları bırakırsa, tarihi bir kırılma yaşanır, tüm ezberler bozulur, siyasi paradigmalar değişir.

Hep birlikte Türkiye kazanır.

Ancak mesele, sadece Kandil’in tasfiyesiyle sınırlı değil.

Zira, bitme aşamasına gelmiş, raf ömrü dolmuş ve eylem potansiyeli sıfıra yaklaşmış Kandil’in dağıtılması, tek başına beklentileri karşılamaz.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki yeni karargahında PKK/YPG varlığının akıbeti, sürecin en kritik evresidir.

Süreç, Suriye’de PKK’ya ‘devlet hediyesi’ üretmemelidir.

Diğer taraftan, bu çağrının ek protokolü sözkonusu mu, genel af, Anayasa değişikliği, umut hakkı gibi düzenlemeler gündeme gelir mi, kamuoyunun bilgilendirilmesinde fayda var.

Dileğimiz, Türkiye’ye yeni maliyetler üretmeden ve şartlara tabi kılmadan terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshidir."