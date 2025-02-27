Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı Diyarbakır’da dev ekrandan takip edildi

İstanbul’da DEM Parti İmralı heyetinin okuduğu terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın mesajı, Diyarbakır’da Dağ Kapı Meydanı’nda kurulan dev ekrandan takip edildi.

Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı Diyarbakır’da dev ekrandan takip edildi
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İHA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 18:58

Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan ile 3’üncü görüşmeyi İmralı Adası’nda gerçekleştirdikten sonra İstanbul’da kameralar karşısına geçti.

Heyetin, Öcalan’dan PKK’ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı, Diyarbakır’da Dağ Kapı Meydanı’nda kurulan dev ekranda takip edildi.

Yurttaşlar, mesajın okunmasının ardından alandan ayrıldı.


Etiketler: #diyarbakır #Abdullah Öcalan

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