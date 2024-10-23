Mert Nobre, eski Fenerbahçelilerin hocası oldu!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mert Nobre; Erten Ersu, Nabil Dirar ve Alper Potuk'un formasını giydiği Makedonya Ligi ekibi Gostivar'ın yeni teknik direktörü oldu.

Mert Nobre, eski Fenerbahçelilerin hocası oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 12:59

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş forması giyen ve kariyerine teknik direktör olarak devam eden Mert Nobre'nin yeni rotası Makedonya oldu.

NTV Spor'un aktardığına göre Mert Nobre'nin yeni adresi sportif direktörlüğünü Fenerbahçeli eski futbolcu Moussa Sow'un yaptığı Makedonya ekibi Gostivar oldu.

 

ESKİ FENERBAHÇELİLERİN HOCASI OLDU

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta forma giyen, Gençlerbirliği, Altay, Çorum FK gibi önemli Türk takımlarını çalıştıran Türk vatandaşlığı da bulunan Brezilyalı uyruklu Mert Nobre, kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu. Kendisine 2024/2025 sezonunun geri kalanında yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Gostivar Futbol Kulübü'nde daha önce Fenerbahçe'de oynamış Erten Ersu, Nabil Dirar ve Alper Potuk forma giyiyor.

MERT NOBRE'NİN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Akhisarspor'da yardımcı antrenörlük kariyerine başlayan Nobre, Hatayspor'da da aynı görevi üstlenmişti.

Nobre ilk teknik direktörlük deneyimini ise Gençlerbirliği'nde yaşadı. Daha sonra Altay'da yardımcı antrenörlük ardından teknik direktörlük yapan Nobre, son olarak Çorum FK'yi çalıştırmıştı.


Etiketler: #mert nobre #Gostivar #fenerbahçe

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