AKP'li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken 'boykot' çıkışı
AKP'li Şamil Tayyar, CHP'nin çağrıları sonrası yapılan boykotun 'patladığını' söyledi. 'İktidarın başaramadığını CHP'nin başardığını' söyleyen Tayyar, "Cumhur ittifakı tabanındaki çatlaklar dolmaya, birleşmeler hızlanmaya başladı. Bence, CHP, AK Parti ve MHP’den bir teşekkürü hak ediyor" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar boykota dönüştü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önce bazı markalar için boykot çağrısı yaptı; ardından da bugün için "ekonomik boykot" çağrısı yapıldı.
AKP cephesinden boykot çağrılarına sert tepki gelirken; AKP'li Şamil Tayyar da sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda boykotu eleştirdi. "Boykot patladı" diyen Tayyar, CHP'nin boykotunun Cumhur İttifakı'na 'yaradığını' söyledi.
'MARJİNAL HEVESLERE HEBA ETTİLER'
İşte Şamil Tayyar'ın paylaşımı:
"Boykot patladı. Sabahın erken saatlerinde çektikleri fotoğrafla boykot güzellemesi yapanlar, ilerleyen saatlerde dumura uğradılar. Ağırlıklı ekonomik şartlardan kaynaklanan görece toplumsal avantajı, tehdit, şantaj, boykot gibi marjinal heveslere heba ettiler."
'İKTİDARIN BAŞARAMADIĞINI CHP BAŞARDI'
"Farklı sebeplerle iktidar bileşenlerine karşı milliyetçi/muhafazakar/liberal sağ tabandaki kırgınları, küskünleri iktidar lehine konsolide ettiler. Biraz gerginlik oldu, biraz maliyetli oldu ama iktidarın başaramadığını CHP başardı aslında. Cumhur ittifakı tabanındaki çatlaklar dolmaya, birleşmeler hızlanmaya başladı. Bence, CHP, AK Parti ve MHP’den bir teşekkürü hak ediyor."
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