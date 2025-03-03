AKP'li Şamil Tayyar'dan 'mahallesine' sitem: 'Sizi fincan beyinliler sizi'
AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı aramasının ardından 'mahallemiz' deyimiyle tepki gösterdi.
MHP lideri Bahçeli, Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ı aradı. Bu görüşmenin gündem olmasının ardından AKP'li Şamil Tayyar da paylaşımda bulundu.
Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik yapılan cinsiyetçi hedef göstermeleri anımsatan Tayyar, 'kendi mahallesine' tepki göstererek, "Sizi fincan beyinliler sizi…" dedi.
"MADEM MEVZU DEMİRTAŞ..."
Şamil Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:
"MHP Lideri Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş’ı aramış.
Madem mevzu Demirtaş, hatırlatalım.
Demirtaş’ın eşine yönelik ahlaksızca paylaşıma sadece insani olarak tepki gösterdiğim için ‘teröristin eşine nasıl sahip çıkarsın’ diyerek beni linç etmeye kalkışan, 10 binin üzerinde twit atan mahallemizdeki kifayetsiz muhterisler kayıpsınız.
Sizi fincan beyinliler sizi…"
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş’ı aramış.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) March 2, 2025
Madem mevzu Demirtaş, hatırlatalım.
Demirtaş’ın eşine yönelik ahlaksızca paylaşıma sadece insani olarak tepki gösterdiğim için ‘teröristin eşine nasıl sahip çıkarsın’ diyerek beni linç etmeye kalkışan, 10 binin üzerinde…
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