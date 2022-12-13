İmamoğlu'ndan hapis cezasıyla yargılandığı davaya ilişkin açıklama

13 Aralık 2022 Salı, 20:49

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis istemi ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davanın duruşması yarın Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Duruşma öncesi TV100'e konuşan İmamoğlu “Her zaman söylüyorum. Allah’ım vicdan yoksunu, adalet yoksunu insanlardan bizi koru. Bunlar önemli kavramlar. Güvenmek istiyorum. Kötü bir söz söylemek, önyargılı davranmak istemiyorum. Umarım kalplerinde adalet hissiyle ve en güçlü hukuk bilgileriyle karar versinler” ifadelerini kullandı.

SİYASİ YASAK AÇIKLAMASI

"Siyasi yasak gelirse ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, “Vicdanıma ve ruhuma bu duyguyu yerleştirmiyorum. Milletimiz adına da Türkiye Cumhuriyeti yargısı adına da istemiyorum. Ekrem İmamoğlu bundan en son zarar görecek kişi. Siyaseten fayda göreceğimi iddia edenler var. Ben öyle bir faydanın zerresini istemiyorum” diye konuştu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıkları şu şekilde:

“HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMADI”

“Buradan YSK üyelerine sesleniyorum. Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Hiç mi böyle bir yanlış karar aldınız diye oturup muhakeme yapmadınız? Hiç mi kendinizle hesaplaşmadınız? Böyle bir günü bütün İstanbullulara ve milletimize yaşattığınız için o yanlış kararın altına imza attığınız için hiç mi canınız yanmadı? diye soruyorum."

ERDOĞAN'A: EMİNİMİN HER GECEE RÜYASINDA BENİ GÖRÜYOR

“Ali Sunal’ın konuğu olduğumda bir genç bana ‘Erdoğan’ı rüyanızda görüyor musunuz?’ diye sordu. Evet üç-dört defa gördüm. Tahminde bulunuyorum. Eminim ki Cumhurbaşkanı her gece rüyasında beni görüyor. Böyle bir İstanbul travması var.”

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI YANITI

"Gururla ve keyifle bu kente hizmet ediyorum. Ama şunu da söylüyorum; bu sürece kendini adamış biri olarak memleketin iyileşmesi adına 86 milyonu eşit gören devlet yapısı olması adına bu omuzlar bütün yükleri taşır. İstediğin yorumu yap. Milletimizin duyguları buna karar verir. Ben kendini adamış Ekrem İmamoğlu olarak, İstanbul’un en fazla oy olarak seçilmiş başkanı olarak bana öyle geliyor ki bu omuzlar bütün yükleri taşır."

KARADENİZ GEZİSİ AÇIKLAMASI

"Eksiğimiz olabilir ama hata yapmadık. Ben gayet doğal bir şekilde memleketime gittim. Ne yapalım gelmein mi diyelim insanlara? İBB Başkanı, Türkiye'nin muhtelif yerlerine gezilere, gazetecilerle gitmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önemli bir şahsiyettir. Gazeteciler bunu merak eder. Bunu en abartlılı döneminde, Sayın Erdoğan ve Kadir Topbaş misli misli fazlasını yapmıştır. Ama İmamoğilu hiçbir dönem olmadığı kadar mercek altında."