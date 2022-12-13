Ekrem İmamoğlu teklifi onayladı: İçişleri Bakanlığı, İBB'den tahsis istedi

13 Aralık 2022 Salı, 20:09

İBB Meclisi, İçişleri Bakanlığı’nın istediği yer tahsisi ile ilgili olarak İBB Emlak Müdürlüğü’nün teklifini görüştü.

Üsküdar’da, Cumhurbaşkanlığı konutuna yakın bir yerde bulunan söz konusu arazinin yeniden tahsis edilmesiyle ilgili İBB Emlak Müdürlüğü’nün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oluruna sunduğu teklifte, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ikametine gidiş/gelişlerinde kullandığı helikopter pistinin bulunduğu, taşınmazın İçişleri Bakanlığına bedelsiz tahsis edilmesi talep edilmektedir” denildi.

İmamoğlu’nun oluru ile İBB Meclis Başkanlığı’na havale edilen teklif, Meclis tarafından oybirliği ile kabul edildi.

SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da belediyelerde yürütülen soruşturmalara ilişkin düzenlediği basın toplantısında 2019-2022 arasında “74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü”, bunlardan 79’unun ise tamamlandığını dile getirmişti.

Türkiye genelindeki CHP'li belediyeleri hedef alan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) 1668 kişinin veya yakınının “terörle irtibatlı ve iltisaklı” olduğunu öne sürmüştü.

Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir. Söz konusu 1668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı şöyledir; FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Süleyman Soylu’nun, CHP’li belediyelerin çalışanlarına yönelik iddialarına tepki göstermişti. Özel,"Bir yıl önce de rakamlar verdin, bir koca yıl bir operasyonunu işitmedik Süleyman. Anca boş laf konuşup algı peşindesin, başka bir şey değil. ‘Yakınların’ iltisakı üzerinden bir cadı avı, bir operasyon niyetindeysen önce Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne uğra..."demişti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, "İçişleri Bakanlığı, Meclis'te dosya sallamak, basın toplantısında rakam açıklamak değildir. Yanlış varsa, gereğini yaparsın. Belediyelerimizdeki işe alımlar mevzuata uygundur; Adli sicil kağıtlarını veren Adalet Bakanlığı, güvenlik soruşturmalarını yürüten İçişleri Bakanlığı'dır. Belediyelerde, kamuda terörist var diyorsanız; temel sorumluluk sana ve iktidara aittir. İçişleri Bakanı olarak elinde istihbaratın, devletin gücü var. Buna rağmen; 15 Temmuz'dan sonra işe aldığın kaç Polis, Jandarma, Mülki Amiri, daha sonra FETÖ gerekçesiyle kararnameyle ihraç ettin onu açıkla? Beceriksiz ve yalancısın" diyerek tepki göstermişti.