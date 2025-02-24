AKP'li Şamil Tayyar'dan MKYK çıkışı: 'Riski üstlenen kararı verir...'

Yayınlanma: 24.02.2025 - 00:49

Güncelleme: 24.02.2025 - 00:49

AKP il kongrelerini tamamlamasının ardından bugün Ankara'da 8. Olağan Kongresini gerçekleştirdi.

Kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi de açıklandı. Parti politikalarını ve genel merkez yönetimini eleştiren isimlerden olan Şamil Tayyar listede yer almadı.

"MEVZU KAPANDI"

Listelerin belirlenmesinin ardından Tayyar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AKP'li Şamil Tayyar'ın açıklaması şöyle:

"Özellikle yerel seçimlerde İstanbul/Ankara gibi büyükşehirleri kaybedince, yüzde 50 civarındaki oy oranı 30’lara gerileyince, kamuoyu ve parti tabanında çok güçlü ‘değişim’ rüzgarı esmişti.

Bu bağlamda, kamuoyundaki talepleri dile getirdik, gözlem, öneri ve kanaatlerimizi ısrarla paylaştık.

Cumhurbaşkanımız da kendine ulaşan kimi sıkıntıları kongre konuşmalarında ifade ederken, olup bitenlerden haberdar olduğu mesajı vermişti.

Nihayetinde bu beklentilerin cevap bulacağı kongre süreci, bugün itibarıyla tamamlandı, yeni kadrolar oluşturuldu, AK Parti’yi seçime götürecek MKYK ve MYK şekillendirildi.

Karar verildi, değişiklik hükme bağlandı.

Velhasıl, bu saatten sonra ‘değişim’ mevzu kapanmıştır.

Riski üstlenen kararı verir, riski üstlenen de Cumhurbaşkanımızdır.

Hayırlı, uğurlu olsun."