AKP'li Şamil Tayyar'dan mahkemenin İmamoğlu kararı sonrası yorum: 'Muhtemel rakibimizi mahkeme belirledi'
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 13 bin oy farkla kazandığı 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin iptal edilmesi üzerine yaptığı basın açıklamasında YSK başkanına ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.
Mahkeme, İmamoğlu'na, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi ve TCK'nin 53'üncü maddesi uyarınca ‘siyasi yasak’ hükmünü uyguladı. Hâkim, verdiği cezada takdir indirimi yapmadı. AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Tayyar paylaşımında, "Muhtemel rakibimizi 6’lı masa değil mahkeme belirledi. İmamoğlu’nun önündeki tüm parti içi bariyerleri yıktı, adaylık yolunu açtı. Siyasetin doğal akışına yön verdi. Çöküşteki İmamoğlu’na can simidi oldu. Kılıçdaroğlu ve ekibini ise üzdü" dedi.
İşte o paylaşım:
Muhtemel rakibimizi 6’lı masa değil mahkeme belirledi.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) December 14, 2022
İmamoğlu’nun önündeki tüm parti içi bariyerleri yıktı, adaylık yolunu açtı.
Siyasetin doğal akışına yön verdi.
Çöküşteki İmamoğlu’na can simidi oldu.
Kılıçdaroğlu ve ekibini ise üzdü.
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