Ünlü isimlerden Ekrem İmamoğlu'na destek: Hapis cezası ve siyasi yasak kararına tepki yağdı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı çıktı. Kararın ardından aralarında sanatçı, oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu yüzlerce sosyal medya kullanıcısı İmamoğlu'na destek verdi. Söz konusu karara tepki yağdı!

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2022 Çarşamba, 19:56
Ünlü isimlerden Ekrem İmamoğlu'na destek: Hapis cezası ve siyasi yasak kararına tepki yağdı!
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi. 

Verilen kararla birlikte İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başlamış oldu.

İmamoğlu'nun çağrısı üzerine yurttaşlar Saraçhane'de toplandı. Çok sayıda siyasi parti ve meslek örgütü de İmamoğlu'nun çağrısına destek verdi. 'Hükümet istifa' sloganları yankılandı.

ÜNLÜLERDEN İMAMOĞLU'NA DESTEK: KARARA TEPKİ YAĞDI!

Skandal kararın ardından siyasi isimlerin yanı sıra ünlü isimlerden de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek geldi.

Aralarında sanatçı, oyuncu, şarkıcı, fenomen gibi isimlerin bulunduğu yüzlerce kullanıcı, İmamoğlu'na verilen cezaya sosyal medyadan tepki gösterdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları..

FAZIL SAY

VEDAT MİLOR

MUSTAFA SANDAL

KAAN SEKBAN

LEVENT ÜZÜMCÜ

DANLA BİLİC

YEKTA KOPAN

HAZAL KAYA

GANİ MÜJDE

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

BERNA LAÇİN

ZEKİ KAYAHAN COŞKUN


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