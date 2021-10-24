AKP'li Şamil Tayyar'dan partisine eleştiri

24 Ekim 2021 Pazar, 14:00

Twitter hesabından paylaşım yapan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar son dönemde AKP’li isimler tarafından ekonomik kriz üzerine isyan eden yurttaşlara “Telefonunuz, arabanız var” sözlerini eleştirdi.

Son olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, "Allah aşkına, her evde 2-3 telefon var” ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tayyar ise “Ev, araba, bilgisayar, cep telefonu, lüks değil ihtiyaç oldu.” dedi. Tayyar açıklamasının devamında şimdi kendi oluşturduğumuz sınıfa yabancılaştık, çatışıyoruz. Yazık!” diye belirtti.

Tayyar’ın paylaşımı şöyle: