AKP'li Şamil Tayyar’dan Pınar Gültekin kararına tepki: 'Hukuk cinayeti'

20 Haziran 2022 Pazartesi, 20:02

Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı ile suç delillerini gizleyerek yok ettikleri gerekçesiyle suçlanan kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın yargılandığı davanın 13'üncü duruşması, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Karar çıkan duruşmada mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbetten indirime giderek 23 yıl hapis, tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verdi.

AKP'Lİ ŞAMİL TAYYAR’DAN KARARA TEPKİ



AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar da, Muğla’da katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı'ya ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanarak 23 yıl hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklama yapan Tayyar, kararı “hukuk cinayeti” olarak niteledi ve Hakimler ve Savcılar Kurulu’nu (HSK) 'göreve' davet etti.

Tayyar şu ifadeleri kullandı:

Yakılarak katledilen Pınar Gültekin’in katiline verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ‘haksız tahrik’ gerekçesiyle 23 yıla indirilmesi, hukuk cinayetidir. Yazıklar olsun. Vicdanların talebi, HSK bu kararı her yönüyle incelemelidir.

"SANIK 14,5 YIL HAPİS YATACAK"

Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı'ya verilen 'haksız tahrik' indirimine Gültekin Ailesi'nin avukatı Rezzan Epözdemir, "Bugün burada hukuk ölmüştür, adalet ölmüştür. Bugün Muğla'da adalet ölmüştür" diyerek tepki gösterdi. Epözdemir, "Diri diri yakıyor, gömüyor, bütün delilleri değiştiriyor, kimsenin inanmadığı bir kurgu savunmaya mahkeme itibar edip haksız tahrik indirimi uyguluyor" ifadelerini kullandı.

Epözdemir çok talihsiz bir karar olduğunu, bunu istinafa taşıyacaklarını söyleyerek ''Sanık Cemal Metin Avcı, 14,5 yıl hapis yatacak'' açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cansız bedenini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

ERDOĞAN, 'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAĞINDAN ŞÜPHEM YOKTUR' DEMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pınar Gültekin'in katledilmesinin ardından bir açıklama yayınlamış, "Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, "Dün bir cani tarafından hunharca katledilen Pınar Gültekin’in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum. Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz. Pınar Gültekin’i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Pınar Gültekin’e rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyorum" demişti.