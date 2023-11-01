Kılıçdaroğlu'ndan, Tolga Şardan'ın gözaltına alınmasına tepki: 'Saray, gazetecilerin peşine düşmüş!'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Tolga Şardan'a destek mesajı paylaştı. Saray'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Bu karardan derhal dönülmeli!" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2023 - 15:37
Kılıçdaroğlu'ndan, Tolga Şardan'ın gözaltına alınmasına tepki: 'Saray, gazetecilerin peşine düşmüş!'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Tolga Şardan'ın T24'te yayımlanan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi.

Saray'a seslenen CHP lideri, "MİT raporunun gereğini yapacağına, çürümüşlüğü gözler önüne seren Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alınıyor. Bu karardan derhal dönülmelidir" dedi.

"SARAY, GAZETECİLERİN PEŞİNE DÜŞMÜŞ!"

X hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu sözleri kullandı:

"Yargıyı arka bahçesi haline getiren, onuruyla mesleğini yapan hakim-savcıları kızağa çeken Saray, gazetecilerin peşine düşmüş. MİT raporunun gereğini yapacağına, çürümüşlüğü gözler önüne seren Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alınıyor. Bu karardan derhal dönülmelidir."


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