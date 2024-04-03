AKP'li Sancaktepe Belediyesi seçimi kaybedince iftar çadırını iptal etmişti: İBB aynı yerde iftariyelik dağıttı!
AKP'li Sancaktepe Belediyesi 31 Mart seçimlerinin ardından iftar çadırında hizmet vermeyi kesti. İftar çadırının önünde İBB ekipleri yurttaşlara iftariyelik dağıtmaya başladı.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından İstanbul Sancaktepe'de resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Alper Yeğin AKP'li mevcut belediye başkanı Şeyma Döğücü'ye 24 bin oy fark atarak seçimde zafer elde etti.
Seçimlerin ertesi günü AKP'li belediyenin verdiği iftar çadırı hizmeti iptal edildi. Yurttaşlar mağduriyet yaşadı. İftarını açmak için çadırın önüne gelen bir yurttaş çadırın kapalı olduğunu görünce, "Şeyma Hanım galiba sadece seçim için çadırı açtı. Oylar bitti çadır gitti. Dükkanı kapatıp gitmiş. Her gelen hayal kırıklığına uğrayıp gidiyor, sadece seçime kadarmış" ifadelerini kullanmıştı.
AYNI YERDE İBB İFTAR VERİYOR
Sancaktepe Belediyesi'nin kurmuş olduğu iftar çadırı önünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mobil araçlarla yurttaşlara iftar yemeği verdi. O anlar kameralara da yansıdı.
İBB, seçimi kaybedince iftar çadırını kapatan AKP’li Sancaktepe Belediyesi yerine aynı yerde iftariyelik dağıtımına başladı. pic.twitter.com/G2UMKr9mgd— Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehir) April 2, 2024
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