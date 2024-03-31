Sancaktepe 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Sancaktepe'de seçimi kim kazandı? Sancaktepe Belediye başkanı kim oldu?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:23

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:23

Sancaktepe yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP

Şeyma Döğücü

CHP

Alper Yeğin

İYİ Parti

Cemal Doğan

Yeniden Refah

Cemil Cebir

Zafer Partisi

Mehmet Akif Cenkci

Saadet

Abdülkadir Arslan

Memleket

Adem Kaya

HÜDA PAR

Mehmet Şimgar

DEVA Partisi

Mutalip Geçer

SANCAKTEPE'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.