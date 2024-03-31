Sancaktepe 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Sancaktepe'de seçimi kim kazandı? Sancaktepe Belediye başkanı kim oldu?
Sancaktepe seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Sancaktepe'de hangi aday ne kadar oy aldı? Sancaktepe Belediye başkanı kim oldu?
Sancaktepe yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKP
Şeyma Döğücü
CHP
Alper Yeğin
İYİ Parti
Cemal Doğan
Yeniden Refah
Cemil Cebir
Zafer Partisi
Mehmet Akif Cenkci
Saadet
Abdülkadir Arslan
Memleket
Adem Kaya
HÜDA PAR
Mehmet Şimgar
DEVA Partisi
Mutalip Geçer
SANCAKTEPE'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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