Erdoğan Murat Kurum’un nerede olduğunu unuttu: ‘Efendim onlar Sancaktepe’de’

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sonrası AKP'nin adayı Murat Kurum‘u sahneye çağırdı. Görevli Erdoğan’ı “Efendim onlar Sancaktepe’de” diye uyardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 20:17
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sultanbeyli Kent Meydanı’nda düzenlediği mitingde konuştu.

Erdoğan, konuşması sonrası AKP’nin adayı Murat Kurum’u sahneye çağırdı.

Görevli Erdoğan’ı “Efendim onlar Sancaktepe’de” şeklinde uyardı.

Erdoğan uyarı sonrası AKP’nin Sultanbeyli adayını sahneye çağırdı.


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