Erdoğan Murat Kurum’un nerede olduğunu unuttu: ‘Efendim onlar Sancaktepe’de’
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sonrası AKP'nin adayı Murat Kurum‘u sahneye çağırdı. Görevli Erdoğan’ı “Efendim onlar Sancaktepe’de” diye uyardı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sultanbeyli Kent Meydanı’nda düzenlediği mitingde konuştu.
Erdoğan, konuşması sonrası AKP’nin adayı Murat Kurum’u sahneye çağırdı.
Görevli Erdoğan’ı “Efendim onlar Sancaktepe’de” şeklinde uyardı.
Erdoğan uyarı sonrası AKP’nin Sultanbeyli adayını sahneye çağırdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavaş'ı hedef alan Akşener'e tepki yağdı
- İstanbul'da büyük yangın!
- Yarbay intihar etti!
- Canlı yayında AKP seçmenine çağrı
- 'DEM kazanırsa affetmeyiz'
- YSK Başkanı Yener'den 'iftar' açıklaması
- Genç ve sıkı bir cilt için uygulayabileceğiniz 4 kür!
- Şikâyet ettiği bina bakanlığa ait çıktı
- Rekor bekleniyor!
- TOKİ'den bile ucuza almış!