AKP'li Şile Belediyesi'nde doğal sit alanı ruhsatsız izinsiz ranta açıldı!

Yayınlanma: 06.06.2023 - 16:15

Güncelleme: 06.06.2023 - 16:18

Şile'de bulunan bölgede 1. derece doğal sit alanı olmasına rağmen AKP yönetimindeki Şile Belediye'si tarafından "Kadınlara özel halk plajı" yapılacağı gerekçesiyle çalışmalar başladı.

İddialara göre yaklaşık dört yıl önce, sit alanı gayrimenkul sahibi şahısa devredildi. Sit alanını satın aldıktan sonra Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ile yakın ilişkiler kuran şahsın mülkiyet alanını zaman zaman Şile Belediyesi'nin kullanımına verdiği öğrenildi.

SİT ALANINA MİLYON LİRALIK LÜKS EVLER YAPILDI!

Sözkonusu şahsın mülkiyetinde olan 59 bin metrekarelik alana 100'er metrekarelik toplam 10 bungalov ev yapıldı. Bölgede inşa edilen bu evlerin tanesi yaklaşık 50-100 milyon TL değerinde.

Bölgede inşa edilen yapıların ardından, yaşanan toprak kaymaları sebep gösterilerek sit alanına duvar örülmeye başlandı. Ruhsatı veya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan izni olmayan yapılaşma Şile Belediye Meclisi'nde de tartışmalara neden oldu.

"MİLYON YILDA OLUŞAN FALEZLER TAHRİP EDİLDİ"

İYİ Parti Belediye Meclisi üyesi Hüseyin Özgür, "Burası Doğal sit alanı elbette toprak kayması olabilir. İnşa ettikleri duvar da toprak kaymasını engelleyecek bir yapı değildir. Şile belediyesi sit alanına kaçak yapılan 10 lüks villayı kurtarmak için önlerine duvar yapmak istiyor. Aynı zamanda o duvarlar seyir terası olacak. Milyon yıllarda oluşan o falezler iş makinaları ile tahrip edildi. Buraya yapılan yapılar Belediye'ye ait değil. Şimdilik kadınlar için halk plajı olarak kullanımına izin veriliyor ama yarın belediye gidecek şahıslar değişecek, bu doğal alan mahvedilmiş olacak. Belediye başkanı başkanlık ve kurul ile görüşmeler sürüyor. Biz de 'İzinler alınmadan o 10 binayı kim yaptı?' dediğimizde 'Hayırsever iş adamı' dedi. izinlerin alınmaya devam ediyor olduğunu söyledi. Burada yapılaşma başlatmak için alınabilecek bir izin yok" ifadelerini kullandı.

"BU YAPILAN SUÇTUR"

Şile Eski Belediye Başkanı İhsan Çayıroğlu da duruma tepki gösterdi. Çayıroğlu, "İş makinesi soktukları yer doğal sit alanı, bu olamaz, buralar ender yerler" dedi ve şöyle devam etti: "Burada yapılacak herhangi bir şeyin Belediye'den habersiz olması mümkün değil. Bu yapılan suçtur ve Ağır Ceza'da yargılanmaya tabidir. Gayrimenkulun sahibi bir şahıs. Belediye ancak kiralayabilir. Belediye buna izin verdiğine göre burada bir çıkar ilişkisi var, rant var. Şile'de böyle usülsüz yapılaşmalar o kadar fazla ki..." şeklinde konuştu.

Konuya dair, AKP'li Şile Belediyesi Başkanı İlhan Ocaklı'nın ekibine ulaşan Cumhuriyet Gazetesi'ne herhangi bir yanıt verilmedi.