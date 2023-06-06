Son Dakika: AKP'li Kurtulmuş TBMM Başkanlığı adaylığı için başvuru yaptı
Son Dakika gelişmesi... AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı adaylığı için başvurusunu yaptı.
AKP ve MHP'nin ortak TBMM Başkan adayı Numan Kurtulmuş, başvuru dilekçesini verdi. TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Partili Kurtulmuş, adaylık sürecine ilişkin açıklama yaptı.
Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:
"Bu haftanın gündemi yeni Meclis Başkanı seçilmesi. Bu akşam saat 24.00'e kadar başvuru olacak. AK Parti ve MHP yöneticileri şahsımı aday gösterdiler. Bugün de prosedürün tamamlanması için ben de dilekçemi vererek gerçekleştirdik. Bundan sonra söz 600 milletvekilinindir. Meclis'i önemli ve zor gündemler bekliyor. Türkiye Yüzyılı'nın gerçekleşmesi için TBMM üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Demokratik teamüllere uyarak Meclis sorumluluklarını yerine getirecek, güçlü adımların atılmasına gayret edecektir."
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