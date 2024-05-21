AKP'li Süleyman Soylu'dan Özel'in 'En karanlık ve kriminal bakan' sözlerine yanıt geldi

Yayınlanma: 21.05.2024 - 15:49

Güncelleme: 21.05.2024 - 15:49

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında AKP İstanbul Milletvekili ve önceki dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan söz ederek "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal ve karanlık bakanı" ifadelerini kullanmıştı.

AKP'li Süleyman Soylu, bunun üzerine Özel'e bir "yanıt" verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Özel'e seslenen Süleyman Soylu, çirkin ifadeler kullanmaktan geri durmayarak "Yaptırdığınız makyaj operasyonları yetmiyor akıl operasyonu da lazım ancak onun da çaresi yok" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini anmadan "Bir önceki başkanınız da aynı iftiraları söyleyerek ”ortak” kumpasınızla gitti" diyen Soylu, paylaşımının devamında da şu ifadeleri kullandı:

"Esas patronunuzdan kurtulabilirseniz, Allah’a şükür biz buradayız…

Bu arada cezaevindeki bilumum PKK DHKPC’li kriminal olmayan! terörist arkadaşlarınızı da unutmayınız."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı'nda konuşurken Cumartesi Anneleri'nin eylemlerine yapılan müdahalelelerden söz etmiş ve şöyle demişti:

"7 Mayıs 95’ten beri aileler her cumartesi günü İstanbul’da Galatsaray Lisesi önünde toplanıyorlar ve faili meçhul cinayetlere kurban giden hayatta mı değiller mi diye bilmedikleri yakınları için orada toplanıyorlar. 13 Mart 1999’da orantısız bir müdahale sonrası eylemlere ara verilmişti. 31 Ocak 2009’da yeniden başladı. dönemin Başbakanı Sayın Erdoğan Dolmabahçe’de anneleri kabul etti ve devlet sözü verdi. Berfu ana hayattaydı, 31 yıldır evladını bekliyordu. Devlet bir söz verdi evladını bulmak hiç değilse evladının kemiklerini teslim etmekti. Berfu ana iki yıl sonra 106 yaşında evladına kavuşamadan gözleri açık gitti. O günden sonra annelerin eylemleri devam etti ama 25 Ağustos 2018’de Süleyman Soylu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal ve karanlık bakanı Cumartesi Annelerinin 700’ünü eylemine saldırdı ve orantısız güçle, o eylemi dağıttı ve oradaki anaları evlatları destekçileri perişan etti. O tarihten bu tarihe marifetmiş gibi Galatasaray Meydanı annelere kapalı. Her hafta anneleri tutukladılar akşam saldılar. Soylu yılmadı anneler yılmadı, Soylu utanmadı anneler bir adım geri durmadı."



