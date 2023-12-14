AKP'li Suna Kepolu Ataman'dan Meclis bahçesinde mangal partisi yapılmasına ilişkin eleştirilere yanıt

Yayınlanma: 14.12.2023 - 13:23

Güncelleme: 14.12.2023 - 13:23

Bütçe görüşmeleri devam ederken AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Meclis bahçesinde mangal partisi düzenledi. Ataman, Diyarbakır’ın yöresel yemek olan mangalda ciğer ikramını hem basın mensuplarına hem de milletvekillerine yaptı.

Ataman’ın sosyal medyadan bu anları paylaşmasına çok sayıda eleştiri geldi.

Ataman, söz konusu eleştirilere şunları söyledi:

“Ben gösterişten asırlarca uzak kalmış Diyarbakır halkının malumu, bir ailenin Mahmut AĞANIN kızıyım. Mecliste bütçe görüşmeleri esnasında her partiden Milletvekillerinin yaptığı gibi ben de bir ikramda bulunmak istedim. Meclis işleyişi içinde ikram günüm Salı günü akşam 18:00 olmasına rağmen bir muhterem Milletvekilimizin meclis kürsüsünde rahatsızlanması nedeniyle ikramımızı ertesi gün yani çarşamba günü saat 14:00’e erteledik. Tüm parti gruplarını ve meclis çalışanlarını kapsayacak şekilde Diyarbakırımızın coğrafi işaretli ürünlerini ikram etmek üzere hazırlıklarımızı yaptık. Yaptığımız bu ikramda gösteriş yoktur alayiş yoktur. Bu ülke insanına has misafirperverlik vardır ve bir Diyarbakırlı olarak misafiri olan hürmetimiz gereği doğal olarak hemen herkesle de bire bir ilgilendim. Bütün parti gruplarının davetimize icabet etmesinden de çok mutlu oldum. Gerçi böyle bir iddiada bulunulmadı ama ben yine de söyleyeyim. Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında ima edilmeye çalışılan kasıtlı haberlerin aksine Kamu kaynaklarının bir kuruşu dahi bu işe dahil edilmemiştir. Herkes bilir ki; benim karakterim ve asaletim böyle bir şeye müsaade etmez. İyi niyetle meselenin farkında olmadan tenkitte bulunan vatandaşlara arkadaşlara saygı çerçevesinde bunu arz etmeyi uygun gördüm.”