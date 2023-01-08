Selahattin Demirtaş'tan seçim mesajı: Beraber çalışalım, beraber kazanalım
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Kim heyecanınızı küçümsemeye, moralinizi bozmaya çalışıyorsa sizi yanlış yönlendirmeye çalışıyordur. Beraber çalışalım, beraber kazanalım..." dedi.
6 yıldan fazla süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve seçim kampanyasını hapiste başlatan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçime yönelik 'motivasyon' mesajları verdi.
Demirtaş, "Kim heyecanınızı küçümsemeye, moralinizi bozmaya çalışıyorsa sizi yanlış yönlendirmeye çalışıyordur. Beraber çalışalım, beraber kazanalım..." dedi.
"HEP BERABER ÇALIŞALIM, BERABER KAZANALIM, BERABER YAŞAYALIM"
Son günlerde seçime ilişkin değerlendirmeler yapan Demirtaş, Twitter'dan şu mesajı paylaştı:
- Seçim çalışmaları, motivasyonla başarıya ulaşır. Kim heyecanınızı küçümsemeye, moralinizi bozmaya çalışıyorsa bilin ki sizi yanlış yönlendirmeye çalışıyordur. Çok daha güzel bir hayatı hak etmiyor muyuz sizce de? Hep beraber çalışalım, beraber kazanalım, beraber yaşayalım.
Seçim çalışmaları, motivasyonla başarıya ulaşır. Kim heyecanınızı küçümsemeye, moralinizi bozmaya çalışıyorsa bilin ki sizi yanlış yönlendirmeye çalışıyordur.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 8, 2023
Çok daha güzel bir hayatı hak etmiyor muyuz sizce de? Hep beraber çalışalım, beraber kazanalım, beraber yaşayalım.
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