Son Dakika: Sedat Peker'in iddiaları sonrası AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'ndan ilk açıklama!
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların ardından AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'ndan da bir açıklama geldi. Taşkesenlioğlu, "Bu görüntüler toplum nezdinde beni küçük düşürüp, itibarımı lekelemeyi hedef almıştır" dedi.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma sürecinde olan olan Prof. Dr. Ünsal Ban ile evinde çekilmiş bir video yayımladı.
Yayımlanan videonun ardından Taşkesenlioğlu, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Taşkesenlioğlu açıklamasında, "Ünsal Ban'ın ailesinin ve çevresinin uzun dönemdir benim ve ailemin adını kullanarak yaptığı usulsüzlüklere gösterdiğim ve artık son noktaya gelen tepkim yaşadığım bu zorlu süreci gözler önüne sermektedir" ifadelerini kullanırken hukuki yollara başvuracağını belirtti.
"KENDİNİ HAKLI KONUMA GETİREBİLMEK İÇİN.."
Zehra Taşesenlioğlu açıklaması şu şekilde:
"Sosyal medyada şahsımı hedef alan mahrem görüntülerle ilgili şu açıklamayı yapmak zaruri olmuştur. Kendi mahrem evimde, başım açık şekilde Ünsal Ban tarafından gizli çekilen görüntülerim kişisel ve aile mahremiyetim hiçe sayılarak milyonlara servis edilmiştir. Son derece çirkin ve gayriahlaki şekilde yayınlanan söz konusu görüntülerle kadına karşı şiddetin en ağır şekline maruz bırakılmış bulunmaktayım.
Söz konusu şahsiyetin boşanma sürecinde kendini haklı konuma getirebilmek için olmadık yollara başvurduğu görülürken, tartışmanın öncesi ve sebebinin ne olduğu bilinmeden bir kurgu üzerinden servis edilen bu görüntüler toplum nezdinde beni küçük düşürüp, itibarımı lekelemeyi hedef almıştır.
"YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIMI BELİRTMEK İSTERİM"
Görüntülerde tartışma sırasında Ünsal Ban'ın ailesinin ve çevresinin uzun dönemdir benim ve ailemin adını kullanarak yaptığı usulsüzlüklere gösterdiğim ve artık son noktaya gelen tepkim yaşadığım bu zorlu süreci gözler önüne sermektedir. Farklı bir boyuta çekilen bu görüntüler boşanma sürecinde zor günler yaşayan bir kadının linç edilmesi ve itibarsızlaştırma çalışmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir.
Diğer taraftan aile mahremiyetini, toplumun en temel değerlerini bile hiçe sayan kınanması gereken bu rezillik maalesef siyasi bir lince dönüştürülmüştür. Günlerdir, ailemle birlikte sistematik olarak iftira kampanyası ile karşı karşıya kaldığımı ve bu iftiraları atan ya da taraf olan herkesle yargı önünde hesaplaşacağımı belirtmek isterim.
"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"
Şahsıma yönelik bu yargısız infazın son bulacağına ve son derece ahlaksızca oynanan bu kumpasın yargı önünde bir an önce gün yüzüne çıkacağına inancım tamdır. Bu konu ile ilgili adli ve hukuki süreç başlatılmıştır."
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. pic.twitter.com/JjfoLppB8c— Zehra Taşkesenlioğlu ???? (@ZTaskesenlioglu) August 29, 2022
İlgili Haberler
- Zehra Taşkesenlioğlu'nun '100 yıllık pranga' sözleri yeniden gündemde: 'Nasiplendiğiz soygun düzeninin prangası olmasın!'
- Ali Fuat Taşkesenlioğlu beklenen açıklamayı yaptı: Suç duyurusunda bulunacağım
- Sedat Peker'in 'Saray'a uzanan rüşvet ağı' iddiası: Zehra Taşkesenlioğlu'nun FETÖ paylaşımı ortaya çıktı
-
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Doktor doktor dolaştı, 14 yıl sonra teşhis konuldu
- Peker, yeni video yayımladı
- Birinci parti değişti, Millet İttifakı fark attı!
- 7 isim için harekete geçildi
- Uzmanından kiracılara tahliye taahhütnamesi uyarısı
- Bir açıklama da Serhat Albayrak cephesinden geldi
- '100 yıllık pranga' sözleri yeniden gündemde
- SPK'den Sineren ve 'ilgililer' hakkında suç duyurusu
- Taliban duyurdu: Rusya'dan gaz ve petrol tedarik edecek
- Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddialara yanıt verdi!