AKP'li Tosun'dan tepki çeken sözler: 'Kılıçdaroğlu'nun yolu Peygamber yolu değildir'

20 Eylül 2022 Salı, 10:00

22. Dönem AKP Tokat Milletvekili Resul Tosun, partisine yakın Star gazetesinde kaleme aldığı yazısında, eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün “Akşehir’den Tunceli’ye Seyyid Kemal” isimli kitabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"Seyyidlikten Kılıçdaroğlu'na ekmek çıkmaz!" başlıklı yazısında Tosun, sözkonusu kitabın "kurnazca bir proje" olduğunu belirtip "Ancak Müslümanlar kişinin 'peygamber soyundan mıdır değil midir'den ziyade 'Peygamber yolunda mıdır değil midir?' diye bakar. Çünkü İslam'da soy sop üstünlüğü diye bir şey yoktur" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun dini açıkça siyasete alet ettiğini öne süren Tosun, CHP lideri için şu ifadeleri kullandı:

"Peygamber yolunda olduğuna dair bir emare görülmedi. Tam aksine emperyalistlerin silahlı maşası PKK terör örgütünün siyasi uzantısını küstürmemek için yapmadığı ve vermediği taviz kalmadı. Partisinde ateistleri el üstünde tutmaya devam ediyor, namaz kılan subaylara hesap soracağını ilan edenleri kucaklıyor, İslam dinine ortaçağ zihniyeti diye hakaret edenleri parti temsilcisi diye elinin altında tutuyor sonra da peygamber soyu oluyor öyle mi?

Kılıçdaroğlu'nun yolu Peygamber yolu değildir! Onun yolu CHP'nin yoludur! Yaşar Nuri'nin tespitiyle 'CHP yönetimi, üzerinde Kur'an dışılık, din dışılık örtüsü bulunan' bir yönetimdir"

'LAİKLİK ÇIKARILSIN' DEMİŞTİ

AKP'li Resul Tosun, Cumhuriyet'in temel ilkelerinden laikliği hedef aldığı görüşleriyle hatırlanıyor. Tosun, yine Star gazetesindeki bir köşe yazısında, laikliğin ya anayasadan çıkarılması ya da yeniden tarif edilmesi gerektiğini savunmuştu.