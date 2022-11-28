AKP'li üye sordu, cevabı geldi: ABB peyzaj için aynı bitkiyi 85 kat daha uzuca almış
AKP Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın, peyzajda kullanılan bitkilerin fiyatları ile ilgili soru önergesi verdi. Önerge üzerine verilen yanıtla ABB'nin aynı bitkileri eski döneme göre 85 kata kadar daha ucuz fiyata aldığı ortaya çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Belediye Meclisi'nde AKP'li üye Nihat Yalçın, ABB Meclisi'nde peyzaj fiyatları ile ilgili soru önergesi verdi.
Yalçın ABB Meclisi’nde hafta içerisinde verdiği önergede, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sayın Yavaş göreve geldiği günden bugüne kadar, Ankaralı çiftçilerden ne kadar ağaç ve bitki grubu ürünü almıştır? İsim, çiftçinin ismi, ilçesi, ürün cinsi, tutarı, alım tarihi ve ihale kayıt numaraları da içeren bir liste hazırlanarak aynı cevapla birlikte tarafıma verilmesini arz ediyorum” diye sormuştu.
Yalçın'ın soru önergesi üzerine yapılan araştırma, ABB'nin aynı bitkileri eski döneme göre 85 kata kadar daha ucuza aldığını ortaya koydu.
Alınan ağaç ve bitkilerden bazılarının karşılaştırmalı fiyat listesi şöyle:
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