AKP'li üye sordu, cevabı geldi: ABB peyzaj için aynı bitkiyi 85 kat daha uzuca almış

28 Kasım 2022 Pazartesi, 13:17

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Belediye Meclisi'nde AKP'li üye Nihat Yalçın, ABB Meclisi'nde peyzaj fiyatları ile ilgili soru önergesi verdi.

Yalçın ABB Meclisi’nde hafta içerisinde verdiği önergede, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sayın Yavaş göreve geldiği günden bugüne kadar, Ankaralı çiftçilerden ne kadar ağaç ve bitki grubu ürünü almıştır? İsim, çiftçinin ismi, ilçesi, ürün cinsi, tutarı, alım tarihi ve ihale kayıt numaraları da içeren bir liste hazırlanarak aynı cevapla birlikte tarafıma verilmesini arz ediyorum” diye sormuştu.

Yalçın'ın soru önergesi üzerine yapılan araştırma, ABB'nin aynı bitkileri eski döneme göre 85 kata kadar daha ucuza aldığını ortaya koydu.

Alınan ağaç ve bitkilerden bazılarının karşılaştırmalı fiyat listesi şöyle: