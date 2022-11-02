AKP'li vekil Hasan Çilez 'Çiftçinin borcu artıyor' eleştirilerine 'Traktör alıyorlar' yanıtını verdi
AKP milletvekili Hasan Çilez, “Çiftçinin borcu 120 kat arttı” eleştirilerine “Ya, bu borcun nereye gittiği, nereye harcandığı asıl önemli olan. Bu paralarla çiftçimiz yatırım yapmakta, traktör almakta, tarım aletleri almakta, arazi alımlarında kullanmakta, ev, konut, işyeri ve saire yatırımlar yapmakta” ifadelerini kullandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2023’e ilişkin bütçesi tamamlandı. Eleştirilere yanıt veren AKP milletvekili Hasan Çilez’in savunması ise dikkat çekti.
Mazot ve gübre pahalılığına yönelik eleştirilere değinen Çilez, “Mazotu, gübreyi konuşmak daha kolaydır, daha spekülatiftir. Türk çiftçisi kadirşinas çiftçidir, her zaman yüksek fiyatı arzu etmez, yüksek fiyatın peşinde koşmaz” dedi.
‘KABAHAT ÇİFTÇİDE’
“Para kazanamayan çiftçileri” suçlayan Çilez, “Eğer bir hayvanınızdan 8 kilo, 10 kilo süt alıyorsanız para kazanma şansınız yok. Islah edilmiş ırkları kullanırsanız, düzgün, uygun yem kullanırsanız, zamanında bakımını yaparsanız... Bu süreç içerisinde 30 kilo süt verimi alan bir kişi, 9 lira üzerinden de çok büyük para kazandığını kendileri ifade etmektedir” dedi.
CHP’li Kamil Okyay Sındır ise Çilez’e “Kabahat çiftçide yani” tepkisini gösterdi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “kredilerin de destek kapsamında olduğunu” savundu. Milletvekilleri ise Kirişçi’ye “Bu destek olmuyor ki” tepkisini gösterdi. Kirişçi, “çiftçi sayısı ve ekilen alanlarda yıllar itibarıyla azalma olmadığını” da iddia etti.
ÖNERGELERE RET
Öte yandan HDP’nin, “küçük ve orta ölçekli çiftçilerin borçlarının kamu borcu olarak üstlenilmesi” önergesi ile İYİ Parti’nin “tarımsal desteklerin 140 milyar liraya yükseltilmesi” önergeleri reddedildi.
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