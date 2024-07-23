AKP'li vekilden gece kendisini arayan kadına: 'Sizleri de uyutmalı'
AKP'li Mehmet Baykan, hayvanların öldürülmesiyle ilgili teklifin görüşüldüğü komisyonda, gece kendisini arayan kadına dediklerini anlattı. Diğer vekiller ise tepki gösterdi.
Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik öngören ve sokak hayvanlarının öldürülmesini de düzenleyen teklifin komisyon görüşmelerinde AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın anısı tepki çekti.
'SİZİN GİBİLERİN UYUTULMASIYLA İLGİLİ BİR ÇÖZÜM BULMAMIZ GEREKECEK'
Cumartesi gecesi saat 01.30'da telefonunun gizli numarandan arandığını anlatan Baykan, bir kadının kendisine "Hangi partidensiniz?" diye sorduğunu belirtti.
Baykan, “'Ne için sordunuz?' dedim, 'Sokak hayvanlarının uyutulmasıyla ilgili' filan derken dedim ki, 'Bakın, hanımefendi, sokak hayvanlarının uyutulmasıyla ilgili komisyonda kanunla ilgili görevdeyim. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor ama görü yorum ki siz gece saat bir buçukta beni arıyorsanız sizin gibilerin uyutulmasıyla ilgili bir çözüm bulmamız gerekecek bizim' dedim" ifadelerini kullandı.
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