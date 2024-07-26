AKP'li vekillerin saldırısına uğramıştı... DEM Partili Ali Bozan'dan ilk açıklama: 'Tek bir adım geri atan namerttir'

Yayınlanma: 26.07.2024 - 16:45

Güncelleme: 26.07.2024 - 16:45

TBMM'de AKP milletvekillerinin tekme ve yumruklu saldırısına uğrayan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, saldırıya ilişkin Meclis'te konuştu.

"ACI GELSE DE GERÇEKLERİ SÖYLEDİK"

"Bugüne kadar sokakta da Meclis'te de birilerine acı da gelse gerçekleri söyledik" diyen Bozan, "Tek bir adım geri atan namerttir. Sokakta da Meclis'te de sözünü söylemekten sakınan namert olsun" ifadelerini kullandı.

"TEK BİR ADIM GERİ ATAN NAMERTTİR"

DEM Partili Bozan, Meclis'te yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugüne kadar sokakta da Meclis'te de birilerine acı da gelse gerçekleri söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz. Asgari ücretlinin, emeklinin, memurun, emekçinin, esnafın, Kürt halkının, ezilen halkların ve tüm inançların haklarını savunduk. Savunmaya devam edeceğiz. Öyle linç girişimiyle bize geri adım attırmaya çalışanlara tek bir sözümüz var. Tek bir adım geri atan namerttir. Sokakta da Meclis'te de sözünü söylemekten sakınan namert olsun."

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu’'da İYİ Parti'nin grup önerisi üzerine söz alan DEM Partili Ali Bozan, "AKP, TÜİK eliyle her ay işçinin, memurun, emeklinin cebinden düzenli bir şekilde çalıyor. İşçinin, emeklinin sesi maalesef duyulmuyor ama ben de buradan cebinden ücreti çalınan yurttaşların adına bağırmak istiyorum: Hırsız var, hırsız var, hırsız var! AKP hırsızlık yapıyor, AKP hırsızlık yapıyor, AKP hırsızlık yapıyor" demişti.

Ardından DEM Partili Bozan ve AKP'li milletvekilleri arasında "hırsızlık" atışmasıyla başlayan tartışma, yumruk ve tekmeli saldırıya dönüştü.

Yere düşen Bozan’a eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da aralarında bulunduğu AKP’li milletvekillerinin tekme ve yumruk attığı görüldü.