AKP'li Yılmaz'dan "Düzeleceğiz inşallah" açıklaması

18 Ekim 2021 Pazartesi, 12:35

Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis’e sunulan 2022 Yılı bütçesi öncesinde değerlendirmelerde bulunan AKP Böngöl Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin sağlıklı işleyen serbest kur rejimi yürütmek zorunda olduğunu söyledi. Yılmaz, küresel iklim krizine de işaret ederek, “Geleceğin riski olarak tartışılan iklim değişikliği, bugünün realitesi oldu” dedi.

Cevdet Yılmaz, rekabetçi kur tartışmalarının doğru olmadığını belirtirken, eninde sonunda kurun kendi dengesini bulacağını söyledi. Cevdet Yılmaz, “Eninde sonunda kur kendi dengesini bulacaktır. Dolayısıyla burada rekabetçi kur tartışmaları yapmakta çok doğru değil. Türkiye sağlıklı işleyen bir serbest kur rejimini sürdürmek durumunda. Sabit kur rejimleri daha tehlikedir.” dedi.

Dünya gazetesinden Canan Sakarya’ya konuşan Cevdet Yılmaz, Meclisin bütçe hakkını kullanımı konusundaki bütçe denetimlerinin yetersizliğine ilişkin eleştirilere, “Bir tarafta da Sayıştay Başkanlığı’nın hazırladığı kapsamlı raporlar denetimin kalitesini artırmış oluyor. Denetim konusunda bir sorun görmüyorum. Bütün dünyada meclislerin iki fonksiyonu var, bir tanesi kanun yapmak diğeri de millet adına idareyi denetlemek.” diye yanıt verdi.

DOLAR UÇTU ZAM YAĞMURU BAŞLADI

Dolar/TL kuru yeni haftaya rekorla başlamıştı. Dolar 9,27 lirayla tarihi zirvesinde başladığı günde 9,29 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini yenilemişti. Öte yandan gıda ve akaryakıta art arda zamlar gelmişti

