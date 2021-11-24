AKP'li Yusuf Özoğul'dan tehdit: Sokakların dolması Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kelimesine bakar...
AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Danışmanı Yusuf Özoğul, hayat pahalılığına karşı sokağa çıkanları "hadsizler" diye hedef alıp '15 Temmuz' hatırlatması yaptı.
AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Danışmanı Yusuf Özoğul, iktidara ve hayat pahalılığına karşı sokağa çıkan halkı tehdit etti.
Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda iktidara destek için açılan "#RecepTayyipErdoğan" ve "#DevletiminYanindayim" etiketlerini kullanan Özoğul, “Sokağa dökülen hadsizlere 15 Temmuz’u hatırlatırım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘ın bir kelimesine bakar sokakların dolması haddinizi bilin” dedi.
Özoğul, 2019 yerel seçimleri öncesi Pendik’te AKP broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren bir kişiye karşı tavrı nedeniyle sosyal medya gündem olmuş ve daha sonra partisinin yeni görevlendirmesiyle AKP Genel Merkez Gençlik Kolları’nda çalışmaya başlamıştı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Özoğul için “Şimdi bir şey var, o partisinin, mensubu olduğu partinin bir defa broşürünü dağıtıyor. Bu bizim gençlik yıllarında yaptığımız şey. Ben tabii Yusuf’u bu sebepten gerçekten şahsım, partim, milletim adına kutluyorum. Demek ki lise mezunu da olarak bizim böyle gençlerimiz var ve Yusuf’un yaptığı, o provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete verilen bir ahlak dersidir” demişti.
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