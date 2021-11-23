Dövizdeki artışa tepkiler dinmiyor: Yurttaşlar 'AKP istifa' diyerek sokağa çıktı
İzmir Buca'da yurttaşlar 'AKP istifa' diyerek sokağa çıktı. Yurttaşların eylemine polis müdahalede bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürüyor.
BirGün'ün haberine göre, döviz kurundaki sert yükselişin ardından İzmir Buca'da yurttaşlar 'AKP istifa' diyerek sokağa çıktı. Yurttaşlar polisin engelleme çabalarına rağmen eylemi sürdürüyor. İzmirli yurttaşlar, Şirinyer Migros önünde açıklama yapıldı.
"ÜLKEYİ TALAN ETTİLER"
Açıklamada, "Memlekette ne varsa talan etmeye adeta görev edindiler. Bu ülkenin milyonlarca evladı yatacak bir yurt odası, ev dahi bulamazken, kendileri TÜGVA'ya, TÜRGEV'e ve onlarca yandaş kuruma ülkeyi talan ettirdi. Memlekette milyonlarca işçi, emekçi geçinemezken saraydaki zat durduk yere kendi maaşına zam yapıyor. Biz yiyecek ekmek dahi bulamazken bunlar sefa sürüyor. Biz yaptıkları her şeyin hesabını soracağız" denildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürüyor.
Güne 11,40 TL seviyesinden başlayan dolar, saatler içinde önce 12 TL'yi, ardından ise 13 TL'yi aştı. Bir işlem günü içerisinde yüzde 17'den fazla değer kazanan dolar, tarihi zirvesini 13,46 TL'ye çıkardı. Avro/TL 15 TL seviyesinin üzerini gördü.
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